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Çok Konuşulan Stellar Blade Tüm Dünyada Sansürsüz Yayınlanacak

Çok Konuşulan Stellar Blade Tüm Dünyada Sansürsüz Yayınlanacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.04.2024 - 22:30

Henüz çıkışını gerçekleştirmeden dahi adından bolca söz ettirmeyi başaran Steallar Blade için yayınlanan bir gönderi oyunculara 'müjdeli' haberi verdi. Steallar Blade tüm dünyada sansürsüz yayınlanacak.

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Stellar Blade şimdiden yılın en çok beklenen oyunları arasında.

Stellar Blade şimdiden yılın en çok beklenen oyunları arasında.

PlayStation 5 için çıkacak Stellar Blade sunacağı epik aksiyon kadar (hatta belki de çok daha fazla) ana karakteriyle oyuncuların gündemine düştü. Ana karakterimiz EVE için daha şimdiden pek çok 'garip' hayran çalışması dahi yapılmış vaziyette.

Oyunun çıkışına artık çok az bir zaman kalmışken geliştiriciler cephesinden ise sansür tartışmalarına yanıt geldi.

Oyunun çıkışına artık çok az bir zaman kalmışken geliştiriciler cephesinden ise sansür tartışmalarına yanıt geldi.
twitter.com

Oyunun resmi Twitter (X) hesabından paylaşılan gönderide ''Stellar Blade', Japonca versiyonu da dahil olmak üzere tüm ülkelerde aynı sansürsüz versiyonu sunmaktadır' ifadeleri yer aldı. Kısacası oyunun çıkış yapacağı hiçbir ülkede herhangi bir sansürle karşılaşmayacağız.

Steallar Blade'in demo sürümü dahi oyuncular tarafından adeta hatmedilmiş vaziyette.

Steallar Blade'in demo sürümü dahi oyuncular tarafından adeta hatmedilmiş vaziyette.

Birkaç hafta önce yayınlanan demo sürümü 690 bin günlük aktif oyuncuya ulaşmışken oyunun tam sürümünün nasıl yorumlarla karşılanacağı ise ayrı bir merak konusu. Kimi oyuncuların kısacık demo sürümünde dehi 50 saati devirdiklerini de söylemiş olalım.

Merakla beklenen Stellar Blade 26 Nisan tarihinde çıkacak.

Merakla beklenen Stellar Blade 26 Nisan tarihinde çıkacak.

PlayStation 5'e özel olarak çıkacak Stellar Blade'in ülkemizde 1,999 TL'lik fiyat etiketine sahip olduğunu da hatırlatalım.

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Bozkurt

Şu oyunun sunumunu fazla abarttılar. Tamam şakası falan yapıldı, yeter. O kadar da değil. Sansür ne alâka?