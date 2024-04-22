Çok Konuşulan Stellar Blade Tüm Dünyada Sansürsüz Yayınlanacak
Çok Konuşulan Stellar Blade Tüm Dünyada Sansürsüz Yayınlanacak
Henüz çıkışını gerçekleştirmeden dahi adından bolca söz ettirmeyi başaran Steallar Blade için yayınlanan bir gönderi oyunculara 'müjdeli' haberi verdi. Steallar Blade tüm dünyada sansürsüz yayınlanacak.
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Stellar Blade şimdiden yılın en çok beklenen oyunları arasında.
Oyunun çıkışına artık çok az bir zaman kalmışken geliştiriciler cephesinden ise sansür tartışmalarına yanıt geldi.
Steallar Blade'in demo sürümü dahi oyuncular tarafından adeta hatmedilmiş vaziyette.
Merakla beklenen Stellar Blade 26 Nisan tarihinde çıkacak.
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Şu oyunun sunumunu fazla abarttılar. Tamam şakası falan yapıldı, yeter. O kadar da değil. Sansür ne alâka?