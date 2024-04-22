Super Mario'yu 1950'lerde Çekilmiş Bir Filme Dönüştüren Bu Yapay Zeka Çalışmasına Bayılacaksınız

Dünyanın en meşhur oyun serisi desek pek de eksiğimizin kalmayacağı Super Mario'yu 1950'lere ışınlayıp bir de filme dönüştürsek nasıl olurdu? Bu sorunun yanıtını yapay zeka ile oluşturulmuş fragman tadında bu iş veriyor.

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