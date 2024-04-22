Super Mario'yu 1950'lerde Çekilmiş Bir Filme Dönüştüren Bu Yapay Zeka Çalışmasına Bayılacaksınız
Super Mario'yu 1950'lerde Çekilmiş Bir Filme Dönüştüren Bu Yapay Zeka Çalışmasına Bayılacaksınız
Dünyanın en meşhur oyun serisi desek pek de eksiğimizin kalmayacağı Super Mario'yu 1950'lere ışınlayıp bir de filme dönüştürsek nasıl olurdu? Bu sorunun yanıtını yapay zeka ile oluşturulmuş fragman tadında bu iş veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyanın en meşhur oyun karakterlerinden olan bıyıklı tesisatçımız Mario ve arkadaşlarının beyaz perde macerası başlayalı çok oluyor.
Peki takvimleri daha da geri sarıp Mario'yu 1950'li yılların sinema dünyasına ışınlasak ne olurdu?
İşte 1950'lerden günümüze ulaşan Mario'nun kardeşi Luigi...
Kötü adamımız Wario...
Ve Prenses Peach!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İyisi mi biz lafı daha fazla uzatmadan sizleri o çalışma ile baş başa bırakalım. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın