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Super Mario'yu 1950'lerde Çekilmiş Bir Filme Dönüştüren Bu Yapay Zeka Çalışmasına Bayılacaksınız

Super Mario'yu 1950'lerde Çekilmiş Bir Filme Dönüştüren Bu Yapay Zeka Çalışmasına Bayılacaksınız

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.04.2024 - 21:41

Dünyanın en meşhur oyun serisi desek pek de eksiğimizin kalmayacağı Super Mario'yu 1950'lere ışınlayıp bir de filme dönüştürsek nasıl olurdu? Bu sorunun yanıtını yapay zeka ile oluşturulmuş fragman tadında bu iş veriyor.

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Dünyanın en meşhur oyun karakterlerinden olan bıyıklı tesisatçımız Mario ve arkadaşlarının beyaz perde macerası başlayalı çok oluyor.

Dünyanın en meşhur oyun karakterlerinden olan bıyıklı tesisatçımız Mario ve arkadaşlarının beyaz perde macerası başlayalı çok oluyor.

2023 yılında çıkan animasyon film bizleri Mushroom Kingdom'ın renkli dünyasına ışınlamış olsa da ilk Super Mario filmi çok daha öncesinde, 1993 yılında karşımıza çıkmıştı.

Peki takvimleri daha da geri sarıp Mario'yu 1950'li yılların sinema dünyasına ışınlasak ne olurdu?

Peki takvimleri daha da geri sarıp Mario'yu 1950'li yılların sinema dünyasına ışınlasak ne olurdu?

Abondoned Films adlı YouTube kanalı da bunu düşünmüş olacak ki yapay zekanın marifetlerinden de yararlanarak Mario ve Prenses Peach gibi karakterleri dönemin estetiği ile oluşturdukları fragman tadındaki çalışmalarının başrol koltuğuna oturtmuşlar.

İşte 1950'lerden günümüze ulaşan Mario'nun kardeşi Luigi...

İşte 1950'lerden günümüze ulaşan Mario'nun kardeşi Luigi...

Kötü adamımız Wario...

Kötü adamımız Wario...

Ve Prenses Peach!

Ve Prenses Peach!
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İyisi mi biz lafı daha fazla uzatmadan sizleri o çalışma ile baş başa bırakalım. 👇

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