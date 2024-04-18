Her Şartta Trollüğe Yemin Etmiş IShowSpeed Manchester City Tribününde Real Madrid'i Destekleyince Kovuldu!
Her Şartta Trollüğe Yemin Etmiş IShowSpeed Manchester City Tribününde Real Madrid'i Destekleyince Kovuldu!
İnternet aleminin görüp görebileceği en troll ve deli yayıncı unvanını teslim etmemiz gereken IShowSpeed bu kez de dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında taraftarlar arasında rakibi destekleyince başına gelmeyen kalmadı.
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Her gün bir delilik yapmazsa günü kötü geçen ünlü yayıncı IShowSpeed'in dillere destan Ronaldo sevgisi malumunuz.
Tam da bu yüzden geçtiğimiz gün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Speed Manchester City karşısında Real Madrid'i destekliyordu.
Real Madrid gol atınca Manchester City tribünlerinde var gücüyle sevinen Speed'e haliyle taraftarlar tepki gösterdi.
Speed bunların sonrasında Manchester City'i ironik bir tezahüratla desteklemeye başlayınca ise kendisinden canlı yayını sonlandırması istendi.
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