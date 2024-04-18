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Her Şartta Trollüğe Yemin Etmiş IShowSpeed Manchester City Tribününde Real Madrid'i Destekleyince Kovuldu!

Her Şartta Trollüğe Yemin Etmiş IShowSpeed Manchester City Tribününde Real Madrid'i Destekleyince Kovuldu!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 14:31

İnternet aleminin görüp görebileceği en troll ve deli yayıncı unvanını teslim etmemiz gereken IShowSpeed bu kez de dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında taraftarlar arasında rakibi destekleyince başına gelmeyen kalmadı.

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Her gün bir delilik yapmazsa günü kötü geçen ünlü yayıncı IShowSpeed'in dillere destan Ronaldo sevgisi malumunuz.

Her gün bir delilik yapmazsa günü kötü geçen ünlü yayıncı IShowSpeed'in dillere destan Ronaldo sevgisi malumunuz.

Ronaldo hayranı ünlü yayıncı geçtiğimiz yıl nihayet hayranı olduğu dünyaca ünlü futbolcu ile tanışma imkanını da yakalamıştı. Ronaldo çoktan takımdan ayrılsa da Speed hala azılı bir Real Madrid taraftarı.

Tam da bu yüzden geçtiğimiz gün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Speed Manchester City karşısında Real Madrid'i destekliyordu.

Tam da bu yüzden geçtiğimiz gün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Speed Manchester City karşısında Real Madrid'i destekliyordu.

Ancak bir sıkıntı var. Maçı yerinde canlı canlı takip eden Speed Manchester City trübünlerinde oturuyordu.

Real Madrid gol atınca Manchester City tribünlerinde var gücüyle sevinen Speed'e haliyle taraftarlar tepki gösterdi.

Speed bunların sonrasında Manchester City'i ironik bir tezahüratla desteklemeye başlayınca ise kendisinden canlı yayını sonlandırması istendi.

Speed bunların sonrasında Manchester City'i ironik bir tezahüratla desteklemeye başlayınca ise kendisinden canlı yayını sonlandırması istendi.

Speed'in yayını nispeten sorunsuzca sonlandırmasıyla konu kapanmış olsa da böyle bir olay ülkemizde yaşansa neler olurdu sorusu akıllarımızda kaldı.

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