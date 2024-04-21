Canlı Yayında Fil Saldırısına Uğrayan Yayıncı Paçayı Zor Kurtardı
Canlı Yayında Fil Saldırısına Uğrayan Yayıncı Paçayı Zor Kurtardı
Sri Lanka'da fillerin yaşam alanlarını ziyaret ettiği anları canlı olarak izleyicileriyle paylaşan bir yayıncı filin saldırısına uğrayıp canını zor kurtardığı anları da kayda alarak yürekleri ağza getirdi.
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Canlı yayınlarda başı hayvanlarla belaya giren yayıncıların haberlerini sıklıkla duymaya başladık.
Bir yayıncı ise Sri Lanka'ya gerçekleştirdiği ziyarette filleri kayda almak isteyince korku dolu anlar yaşadı.
Devasa fil hızla genç kadının üstüne koşmaya başladığında yayıncı kendini çitlerin üstünden atarak zor kurtuldu.
O anların tamamına buradan göz atabilirsiniz. 👇
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