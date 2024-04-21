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Canlı Yayında Fil Saldırısına Uğrayan Yayıncı Paçayı Zor Kurtardı

Canlı Yayında Fil Saldırısına Uğrayan Yayıncı Paçayı Zor Kurtardı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 15:01

Sri Lanka'da fillerin yaşam alanlarını ziyaret ettiği anları canlı olarak izleyicileriyle paylaşan bir yayıncı filin saldırısına uğrayıp canını zor kurtardığı anları da kayda alarak yürekleri ağza getirdi.

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Canlı yayınlarda başı hayvanlarla belaya giren yayıncıların haberlerini sıklıkla duymaya başladık.

Canlı yayınlarda başı hayvanlarla belaya giren yayıncıların haberlerini sıklıkla duymaya başladık.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde canlı yayında köpek balığı yakalamak için kamera karşısına geçen bir yayıncı da hiç hesaba katmadığı bir biçimde köpek balığının gazabına uğramıştı.

Olayın tamamını merak ederseniz sizi şöyle alalım. 👇

Bir yayıncı ise Sri Lanka'ya gerçekleştirdiği ziyarette filleri kayda almak isteyince korku dolu anlar yaşadı.

Bir yayıncı ise Sri Lanka'ya gerçekleştirdiği ziyarette filleri kayda almak isteyince korku dolu anlar yaşadı.

Kick'te yayın yapan ShakoMako nickli yayıncı fillerin yaşam alanı olan özel bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretini izleyicileriyle de paylaşmak için canlı yayına geçti ancak işler hiç de tahmin ettiği şekilde gitmedi.

Devasa fil hızla genç kadının üstüne koşmaya başladığında yayıncı kendini çitlerin üstünden atarak zor kurtuldu.

Devasa fil hızla genç kadının üstüne koşmaya başladığında yayıncı kendini çitlerin üstünden atarak zor kurtuldu.

Filin koşmaya başladığı anlar kameraya yansımamış olsa da kadının yüzündeki ifade ve hayvanın çitlerin arkasından onu izlemeye devam edişi yayıncının yaşadığı korkuyu anlatmaya yetti.

O anların tamamına buradan göz atabilirsiniz. 👇

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