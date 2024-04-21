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Sevilen Macera Oyunundaki Türk Filmi Detayı Türk Oyunculardan Kaçmadı

Sevilen Macera Oyunundaki Türk Filmi Detayı Türk Oyunculardan Kaçmadı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 13:46

Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan ve kısa sürede çok sevilen macera oyunu Harold Halibut'ta yer alan Türk filmi detayı dikkatli oyuncuların gözünden kaçmazken yüzümüzde tatlı bir gülümseme bıraktı.

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Sanat tarzı ve hikayesiyle dikkat çeken Harold Halibut Almanya merkezli Slow Bros. tarafından geliştirildi.

Sanat tarzı ve hikayesiyle dikkat çeken Harold Halibut Almanya merkezli Slow Bros. tarafından geliştirildi.

Bizleri uzayın derinliklerinde bir okyanusun dibine götüren ve hayatın minik detaylarını etkileyici biçimde sorgulatan oyunumuz kısa sürede popüler olmayı da başardı.

Fakat her şeyi bir kenara bırakacak olursak oyundaki bir detay Türk oyuncuları şaşırtırken aynı zamanda da yüzümüze bir gülümseme oturttu.

Fakat her şeyi bir kenara bırakacak olursak oyundaki bir detay Türk oyuncuları şaşırtırken aynı zamanda da yüzümüze bir gülümseme oturttu.
twitter.com

Oyundaki karakterlerden birini 'Sonsuz Aşk' izlemek isterken görüyoruz.

Karakterimiz yalnızca istemekle de kalmayıp TV başına geçerek Sonsuz Aşk izliyor. Bizler de böylece n'ayır, n'olamaz repliklerini oyunda duymuş oluyoruz. ✨

O filme biraz göz atmak isterseniz şöyle buyurun. 👇

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