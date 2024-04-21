Sevilen Macera Oyunundaki Türk Filmi Detayı Türk Oyunculardan Kaçmadı
Sevilen Macera Oyunundaki Türk Filmi Detayı Türk Oyunculardan Kaçmadı
Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan ve kısa sürede çok sevilen macera oyunu Harold Halibut'ta yer alan Türk filmi detayı dikkatli oyuncuların gözünden kaçmazken yüzümüzde tatlı bir gülümseme bıraktı.
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Sanat tarzı ve hikayesiyle dikkat çeken Harold Halibut Almanya merkezli Slow Bros. tarafından geliştirildi.
Fakat her şeyi bir kenara bırakacak olursak oyundaki bir detay Türk oyuncuları şaşırtırken aynı zamanda da yüzümüze bir gülümseme oturttu.
Karakterimiz yalnızca istemekle de kalmayıp TV başına geçerek Sonsuz Aşk izliyor. Bizler de böylece n'ayır, n'olamaz repliklerini oyunda duymuş oluyoruz. ✨
O filme biraz göz atmak isterseniz şöyle buyurun. 👇
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