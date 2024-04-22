"Acaba Türkçe Olacak mı" Diye Beklediğimiz Kingdom Come: Deliverance 2 Türkçe Dil Desteğiyle Geliyor
"Acaba Türkçe Olacak mı" Diye Beklediğimiz Kingdom Come: Deliverance 2 Türkçe Dil Desteğiyle Geliyor
Oyuncular olarak bir süredir gözümüz yollarda beklediğimiz Kingdom Come: Deliverance 2 geçtiğimiz günlerde duyurulmuş, ancak oyunun sayfasında Türkçe dil desteğini göremeyince endişelenmiştik. Fakat müjdeli haber geç de olsa geldi.
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Kingdom Come: Deliverance II ilk oyundan 6 yıl sonra, geçtiğimiz günlerde duyuruldu.
Oyunun duyurusunun ardından ise Türk oyuncular olarak gözlerimiz oyun sayfasında Türkçe dil desteğine dair ipuçları aramıştı.
Ve nihayet Kingdom Come: Deliverance II'nin Türkçe dil desteğine de sahip olarak çıkacağı doğrulandı.
Peki Kingdom Come: Deliverance II ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?
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