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"Acaba Türkçe Olacak mı" Diye Beklediğimiz Kingdom Come: Deliverance 2 Türkçe Dil Desteğiyle Geliyor

"Acaba Türkçe Olacak mı" Diye Beklediğimiz Kingdom Come: Deliverance 2 Türkçe Dil Desteğiyle Geliyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.04.2024 - 18:55

Oyuncular olarak bir süredir gözümüz yollarda beklediğimiz Kingdom Come: Deliverance 2 geçtiğimiz günlerde duyurulmuş, ancak oyunun sayfasında Türkçe dil desteğini göremeyince endişelenmiştik. Fakat müjdeli haber geç de olsa geldi.

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Kingdom Come: Deliverance II ilk oyundan 6 yıl sonra, geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

Oyunun duyurusunun ardından ise Türk oyuncular olarak gözlerimiz oyun sayfasında Türkçe dil desteğine dair ipuçları aramıştı.

Oyunun duyurusunun ardından ise Türk oyuncular olarak gözlerimiz oyun sayfasında Türkçe dil desteğine dair ipuçları aramıştı.

Türkçe dil desteğine sahip olarak çıkan ilk oyun ülkemizde de çok sevilmişti. Bu durumun ardından ikinci oyunun sayfasında Türkçe dil desteği ibaresi olmaması oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı.

Ve nihayet Kingdom Come: Deliverance II'nin Türkçe dil desteğine de sahip olarak çıkacağı doğrulandı.

Ve nihayet Kingdom Come: Deliverance II'nin Türkçe dil desteğine de sahip olarak çıkacağı doğrulandı.

Oyunun güncellenen Steam sayfasında yer alan diller arasına Türkçe de eklendi. İkinci oyunda da tıpkı ilki gibi Türkçe seslendirmeler yer almayacak olsa da oyunu Türkçe altyazı desteğiyle oynayabileceğiz.

Peki Kingdom Come: Deliverance II ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?

Peki Kingdom Come: Deliverance II ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?

2024 yılı içerisinde çıkmayı hedefleyen oyun için henüz ön sipariş aşaması başlamış değil, kısacası oyunun fiyatı için elimizde şimdilik bir bilgi yok. Oyun eğer bir erteleme ile karşılaşmazsa bu yıl PC,  Xbox Series X/S ve PS5 için çıkacak.

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