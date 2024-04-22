"Acaba Türkçe Olacak mı" Diye Beklediğimiz Kingdom Come: Deliverance 2 Türkçe Dil Desteğiyle Geliyor

2024 yılı içerisinde çıkmayı hedefleyen oyun için henüz ön sipariş aşaması başlamış değil, kısacası oyunun fiyatı için elimizde şimdilik bir bilgi yok. Oyun eğer bir erteleme ile karşılaşmazsa bu yıl PC, Xbox Series X/S ve PS5 için çıkacak.