Söylenti: Peaky Blinders'ın Yıldızı Cillian Murphy Far Cry 7'nin Kötü Adamı mı Oluyor?
Söylenti: Peaky Blinders'ın Yıldızı Cillian Murphy Far Cry 7'nin Kötü Adamı mı Oluyor?
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Far Cry serisinin alamet-i farikalarından biri de bildiğiniz üzere delilikleri ile meşhur ana kötüleri.
Merakla beklediğimiz Far Cry 7'nin kötü adamının Cillian Murphy olabileceğine dair bir iddia ise oyuncuların gündemine bomba gibi düştü.
Hemen sonrasında gelen açıklama ise kafaları karıştırdı.
Serinin bir önceki oyunun ana kötüsü olarak ise Giancarlo Esposito'yu görmüştük.
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