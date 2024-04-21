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Söylenti: Peaky Blinders'ın Yıldızı Cillian Murphy Far Cry 7'nin Kötü Adamı mı Oluyor?

Söylenti: Peaky Blinders'ın Yıldızı Cillian Murphy Far Cry 7'nin Kötü Adamı mı Oluyor?

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 17:02

Ubisoft'un ünlü oyun serisi Far Cry'ın devam oyunu için bekleyiş sürerken daha önce de seri hakkında isabetli sızıntılar yapmış olan bir kullanıcı Far Cry 7'nin kötü adamının Oppenheimer ve Peaky Blinders gibi yapımlardan tanıdığımız Cillian Murphy olabileceğine dair bir ipucu ortaya attı.

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Far Cry serisinin alamet-i farikalarından biri de bildiğiniz üzere delilikleri ile meşhur ana kötüleri.

Far Cry serisinin alamet-i farikalarından biri de bildiğiniz üzere delilikleri ile meşhur ana kötüleri.

2012 yılında yayınlanan serinin üçüncü oyunundan beri her Far Cry kötüsü deliliğin ince çizgisinde bir gidip bir gelen karakterler olarak karşımıza çıktılar. Bu zamana dek Vaas, Doctor Krieger ve Pagan Min gibi kötü adamlar tanısak da pek azı zihnimizde aynı etkiyle kalmayı başardılar.

Merakla beklediğimiz Far Cry 7'nin kötü adamının Cillian Murphy olabileceğine dair bir iddia ise oyuncuların gündemine bomba gibi düştü.

Merakla beklediğimiz Far Cry 7'nin kötü adamının Cillian Murphy olabileceğine dair bir iddia ise oyuncuların gündemine bomba gibi düştü.
twitter.com

Daha önce de bazı isabetli sızıntılar paylaşmış olan bir kullanıcı bu kez paylaştığı gönderide Cillian Murphy'nin Far Cry 7'ye dahil olabileceğine dair umutlarımızı güçlendirdi.

Hemen sonrasında gelen açıklama ise kafaları karıştırdı.

Hemen sonrasında gelen açıklama ise kafaları karıştırdı.

Yaptığı paylaşımda ailemizi kurtarmak için zamanla yarışacağımız bir mücadeleye ve Far Cry 7'ye dair detaylara yer vermiş olan kullanıcı sonrasında ise 'Dikkat edin, Cillian Murphy'nin oyunda olacağını ASLA söylemedim' diyerek kafalarda soru işareti bıraktı. Pek çok kişi bu paylaşımı Far Cry 7'nin kötü adamının Cillian Murphy olacağına yorarken elbette elimizde henüz resmi bir açıklama da yok.

Serinin bir önceki oyunun ana kötüsü olarak ise Giancarlo Esposito'yu görmüştük.

Serinin bir önceki oyunun ana kötüsü olarak ise Giancarlo Esposito'yu görmüştük.

Breaking Bad ile yıldızı iyice parlayan usta oyuncu Far Cry 6'da karşımıza Yara'nın psikopat diktatörü Anton Castillo olarak çıkmıştı. Far Cry 7 için çıkan söylentilerin ne kadar doğru olduğunu, Cillian Murphy'nin oyunun kötü adamı olmasa dahi oyunda bir şekilde yer alıp almayacağını ise resmi açıklamalar gösterecek.

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