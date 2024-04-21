Söylenti: Peaky Blinders'ın Yıldızı Cillian Murphy Far Cry 7'nin Kötü Adamı mı Oluyor?

Yaptığı paylaşımda ailemizi kurtarmak için zamanla yarışacağımız bir mücadeleye ve Far Cry 7'ye dair detaylara yer vermiş olan kullanıcı sonrasında ise 'Dikkat edin, Cillian Murphy'nin oyunda olacağını ASLA söylemedim' diyerek kafalarda soru işareti bıraktı. Pek çok kişi bu paylaşımı Far Cry 7'nin kötü adamının Cillian Murphy olacağına yorarken elbette elimizde henüz resmi bir açıklama da yok.