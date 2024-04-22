Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Çabuk İndirim Bitmeden! Epic Games Store'da 100 TL Altına Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Çabuk İndirim Bitmeden! Epic Games Store'da 100 TL Altına Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.04.2024 - 19:41

Yakın zamanda Epic Games Store'da da fiyatların zamlanacağı gerçeği önümüzde dururken bu Epic İndirimleri ucuza oyun almak için son fırsatımız olabilir. Biz de Epic Games Store'un Epic İndirimleri kapsamında 100 TL'den ucuza alabileceğiniz en iyi oyunları derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Control - 39,75 TL

2. Fallout 3 GOTY Edition - 49,75 TL

3. Fallout: New Vegas Ultimate Edition - 65,67 TL

4. Child of Light: Ultimate Edition - 68,70 TL

5. Superliminal - 74,50

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. MotoGP 21 - 80,85 TL

7. Dead Cells - 19,50 TL

8. Moving Out - Digital Deluxe Edition - 25,92 TL

9. Sherlock Holmes Chapter One - 39,80 TL

10. Kholat - 17,88 TL

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın