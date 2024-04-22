Çabuk İndirim Bitmeden! Epic Games Store'da 100 TL Altına Alabileceğiniz En İyi Oyunlar
Çabuk İndirim Bitmeden! Epic Games Store'da 100 TL Altına Alabileceğiniz En İyi Oyunlar
Yakın zamanda Epic Games Store'da da fiyatların zamlanacağı gerçeği önümüzde dururken bu Epic İndirimleri ucuza oyun almak için son fırsatımız olabilir. Biz de Epic Games Store'un Epic İndirimleri kapsamında 100 TL'den ucuza alabileceğiniz en iyi oyunları derledik.
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1. Control - 39,75 TL
2. Fallout 3 GOTY Edition - 49,75 TL
3. Fallout: New Vegas Ultimate Edition - 65,67 TL
4. Child of Light: Ultimate Edition - 68,70 TL
5. Superliminal - 74,50
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6. MotoGP 21 - 80,85 TL
7. Dead Cells - 19,50 TL
8. Moving Out - Digital Deluxe Edition - 25,92 TL
9. Sherlock Holmes Chapter One - 39,80 TL
10. Kholat - 17,88 TL
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