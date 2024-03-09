Devil May Cry Benzeri Oyun Stellar Blade Türkçe Dil Desteği İle Geliyor!

Yayınlanan bu demo Türkiye için erişime açılmasa da bizleri ilgilendiren bir gelişmeyi bu demo aracılığı ile öğrendik. Oyunun dil ayarları kısmında Türkçe dil seçeneği mevcut. Bu da oyunun Türkçe bir şekilde geleceğini doğruluyor. Bu yerelleştirme ise sadece metin kısmında olacak.