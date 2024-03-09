Devil May Cry Benzeri Oyun Stellar Blade Türkçe Dil Desteği İle Geliyor!
Devil May Cry Benzeri Oyun Stellar Blade Türkçe Dil Desteği İle Geliyor!
Hack and Slash türündeki Stellar Blade, önümüzdeki ay oyuncularla buluşacak. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği de bulunacak.
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Dün gece saatlerinde oyun için bir demo yayınlandı.
Stellar Blade nasıl bir oyun?
Stellar Blade sağlam aksiyon mekanikleri ile geliyor.
Stellar Blade, 25 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek.
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