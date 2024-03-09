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Devil May Cry Benzeri Oyun Stellar Blade Türkçe Dil Desteği İle Geliyor!

Devil May Cry Benzeri Oyun Stellar Blade Türkçe Dil Desteği İle Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 19:50

Hack and Slash türündeki Stellar Blade, önümüzdeki ay oyuncularla buluşacak. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği de bulunacak.

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Dün gece saatlerinde oyun için bir demo yayınlandı.

Dün gece saatlerinde oyun için bir demo yayınlandı.

Yayınlanan bu demo Türkiye için erişime açılmasa da bizleri ilgilendiren bir gelişmeyi bu demo aracılığı ile öğrendik. Oyunun dil ayarları kısmında Türkçe dil seçeneği mevcut. Bu da oyunun Türkçe bir şekilde geleceğini doğruluyor. Bu yerelleştirme ise sadece metin kısmında olacak.

Stellar Blade nasıl bir oyun?

Stellar Blade nasıl bir oyun?

Stellar Blade, bilim kurgu temalı bir aksiyon oyunu. Dünya, Naytiba adı verilen canlılar tarafından istila edilmiş durumda. Dünya dışındaki bir kolonide yaşayan insan ırkı ise topraklarını geri almak için bir adım atmaya karar verir. Askeri bir birliğin parçası olan ana karakterimiz EVE, dünyayı bu canlılardan temizlemek için büyük bir görev alır ve yola koyulur.

Stellar Blade sağlam aksiyon mekanikleri ile geliyor.

Stellar Blade, 25 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek.

Stellar Blade, 25 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek.

EVE'in macerası önümzüdeki ay oyuncularla buluşacak. Oyun sadece PlayStation 5 için çıkacak ve Türkçe dil desteği içerecek. Oyunun PlayStation Store fiyatı ise 1,999 TL olarak belirlenmiş durumda. Deluxe sürümünü almak isterseniz de bu fiyat 2,249 TL'ye çıkıyor.

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