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Ürkütücü Dedektiflik Macerası Devam Ediyor: Sinking City 2 Duyuruldu!

Ürkütücü Dedektiflik Macerası Devam Ediyor: Sinking City 2 Duyuruldu!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 17:55

Dün akşam gerçekleşen Xbox sunumunda, korku temalı dedektiflik oyunu Sinking City 2'den ilk duyuru fragmanı yayınlandı.

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The Sinking City 2 ile ürkütücü Arkham şehrine gidiyoruz.

İlk oyunun eksikleri çok olsa da tema ve atmosfer olarak iyi bir iş çıkarmıştı.

İlk oyunun eksikleri çok olsa da tema ve atmosfer olarak iyi bir iş çıkarmıştı.

2019 yılında çıkan ilk oyun, birçok açıdan ortalamanın altında kalmıştı. Aksiyon sisteminin yavanlığı, teknik problemler, bölüm dizanyları gibi birçok konuda eleştirilmişti. Tema ve atmosfer konusunda ise oldukça başarılı bir iş çıkartıp oyunun kötü yanlarını bastırmıştı. İkinci oyun da aynı tema üzerinde kurulacak. Aksiyon sisteminin de düzenlenmesi ile ortaya güzel bir yapım çıkabilir.

İlk oyunun trajikomik bir çıkış hikâyesi var.

İlk oyunun trajikomik bir çıkış hikâyesi var.

Oyunun geliştiricisi olan Frogwares, ilk oyunun çıkış dönemine yakın anlaştıkları dağıtımcı firma Nacon ile büyük bir dava sürecine girmişti. İki şirket arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda da oyun Steam üzerinde satıştan kaldırılmıştı. Hatta bu anlaşmazlık sonucu Nacon, oyunu illegal yollarla kırarak tekrar satışa sürmüştü. Onca dramanın ardından durum her ne kadar çözülse de bu olaylar Frogwares'in yorucu bir süreç geçirmesine neden oldu.

The Sinking City 2, 2025 yılında oyuncularla buluşacak.

The Sinking City 2, 2025 yılında oyuncularla buluşacak.

Dün gerçekleşen Xbox sunumunda oyuna dair ilk fragman yayınlandı. Fragmanın sonunda net olmayan bir çıkış tarihi de verildi. The Sinking City 2'nin planlanan çıkış tarihi 2025 olarak belirlenmiş durumda. Oyunun Xbox sunumunda yer alması doğal olarak Game Pass'e gelecek mi sorusunu da berberinde getirdi. Bu konuda ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

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