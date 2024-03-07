Ürkütücü Dedektiflik Macerası Devam Ediyor: Sinking City 2 Duyuruldu!

Oyunun geliştiricisi olan Frogwares, ilk oyunun çıkış dönemine yakın anlaştıkları dağıtımcı firma Nacon ile büyük bir dava sürecine girmişti. İki şirket arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda da oyun Steam üzerinde satıştan kaldırılmıştı. Hatta bu anlaşmazlık sonucu Nacon, oyunu illegal yollarla kırarak tekrar satışa sürmüştü. Onca dramanın ardından durum her ne kadar çözülse de bu olaylar Frogwares'in yorucu bir süreç geçirmesine neden oldu.