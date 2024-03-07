Ürkütücü Dedektiflik Macerası Devam Ediyor: Sinking City 2 Duyuruldu!
Ürkütücü Dedektiflik Macerası Devam Ediyor: Sinking City 2 Duyuruldu!
Dün akşam gerçekleşen Xbox sunumunda, korku temalı dedektiflik oyunu Sinking City 2'den ilk duyuru fragmanı yayınlandı.
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The Sinking City 2 ile ürkütücü Arkham şehrine gidiyoruz.
İlk oyunun eksikleri çok olsa da tema ve atmosfer olarak iyi bir iş çıkarmıştı.
İlk oyunun trajikomik bir çıkış hikâyesi var.
The Sinking City 2, 2025 yılında oyuncularla buluşacak.
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