Heyecanla Beklenen Yeni "Dune" Oyunundan İlk Oynanış Fragmanı Yayınlandı!
Heyecanla Beklenen Yeni "Dune" Oyunundan İlk Oynanış Fragmanı Yayınlandı!
Bilim kurgu evreninde geniş bir fan kitlesine sahip olan Dune serisinden esinlenerek Funcom tarafından geliştirilen 'Dune: Awakening' adlı oyunun yeni oynanış fragmanı yayınlandı. Detaylar içerikte. 👇
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Funcom tarafından geliştirilen ve bilimkurgu dünyasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Dune serisinden ilham alan "Dune: Awakening" oyununun yeni oynanış fragmanı yayınlandı.
Funcom'un "Dune: Awakening Direct" adını verdiği 15 dakikalık özel bir gösterimde fragmanla birlikte bir belgesel de yer aldı.
İlk kez 2022'de Gamescom Opening Night Live etkinliğinde duyurulan oyun o zamandan beri oyuncuların büyük merakla beklediği bir oyun haline geldi.
"Arrakis'te Hayatta Kal" başlıklı en son fragman oyuncuların Arrakis'in çorak arazilerinde yürüyerek ya da çeşitli araçlar, özellikle de Ornithopter kullanarak gezinebileceklerini gösteriyor.
Ayrıca, kum solucanlarının etkileyici görünümleri ve Fremenlerle yapılan heyecan verici karşılaşmalar da fragmanda yer alıyor.
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Henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmamış olmasına rağmen Dune: Awakening’in PlayStation 5, Xbox Series S/X ve PC platformlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Unreal Engine 5.2 kullanılarak geliştirilen oyun Lumen aydınlatma sistemi ile Nanite sanallaştırılmış geometri sistemini içeren son teknoloji özelliklerle donatıldı.
Oyunculara görsel açıdan etkileyici bir deneyim sunan bu özellikler yoğun savaşlardan kaynak aramaya, hızlandırılmış sekanslarla üs inşa etmeye kadar çeşitli etkinliklerde bulunma imkanı veriyor.
Funcom yayınlanan son fragmanın Unreal Engine 5 ile oyun motoru içinde oluşturulduğunu ve CGI kullanılmadığını belirterek oyunun Denis Villeneuve'ün Dune film uyarlamalarının sinematik kalitesini yansıtacak otantik bir deneyim sunduğunu vurguladı.
Dune: Awakening'in oynanış fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇
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