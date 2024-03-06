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Akıllanmıyor: Warner Bros Büyük Bütçeli Oyunlar Yerine Servis Oyunu Yapmaya Yönelecek

Akıllanmıyor: Warner Bros Büyük Bütçeli Oyunlar Yerine Servis Oyunu Yapmaya Yönelecek

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 19:14

Birçok büyük ismi bünyesinde bulunduran Warner Bros. Games, büyük bütçeli oyunlardan ziyade servis oyunlarına ağırlık vermeyi düşünüyor.

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Warner Bros. Discovery'nin patronu J.B. Perrette, şirketin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Warner Bros. Discovery'nin patronu J.B. Perrette, şirketin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Daha önce Batman Arkham serisi, Mortal Kombat ve Hogwarts Legacy gibi oyunları oyuncularla buluşturan Warner Bros, stratejik bir değişikliğe gidecek. Yapılan açıklamalara göre Warner Bros, artık servis oyunlarına daha çok ağırlık verecek. Bunun yanında oynaması ücretsiz oyunlar ve mobil oyun piyasasında da adımlar atmak istiyorlar. Kısaca büyük bütçeli 'AAA' oyun geliştirmek yerine daha az maliyetli ve sürdürülebilir oyun projelerinin üzerine gidilmesi planlanıyor.

Suicide Squad: Kill the Justice League, beklenilen ilgiyi görememişti.

Suicide Squad: Kill the Justice League, beklenilen ilgiyi görememişti.

Warner Bros. Games'in ilk büyük servis oyunu olan Suicide Squad, beklentilerin altında kaldı. Gerek içerik çeşitliliğinin az olması gerek hikâyenin beğenilmemesi gibi nedenlerle oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı. Bunun yanında Suicide Squad, basın ve kullanıcı incelemelerinden de düşük puanlar almıştı.

Tek kişilik bir deneyim sunan Hogwarts Legacy ise adeta listeleri darmaduman etmişti.

Tek kişilik bir deneyim sunan Hogwarts Legacy ise adeta listeleri darmaduman etmişti.

2023 yılının Şubat ayında çıkan Hogwarts Legacy, oyuncular tarafından beğenilmeyi başarmıştı. Buna ek olarak geçtiğimiz yılın en çok satan oyunu ünvanını da Call of Duty'den devralıp ilk sıraya oturmuştu. Tek kişilil bir oyun olmasına rağmen bu satış rakamlarına ulaşması ise Warner Bros'un son kararını sorgulatır nitelikte.

Şirketin diğer Live Service oyunları da istenilen etkiyi yakalayamadı.

Şirketin diğer Live Service oyunları da istenilen etkiyi yakalayamadı.

Warner Bros. bünyesi altında çıkan Back 4 Blood ve Mortal Kombat 1 gibi servis odaklı oyunlar da istenilen başarıya ulaşamadı. Oyuncu sayılarının dibi gördüğü bu oyunların da en büyük sorunu içerik eksiklikleri. Kısaca servis oyunu yapmak her ne kadar daha basit ve masrafsız görünse de çoğu firma içerik çeşitliliği konusunda sınıfta kalıyor.

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