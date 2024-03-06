Akıllanmıyor: Warner Bros Büyük Bütçeli Oyunlar Yerine Servis Oyunu Yapmaya Yönelecek
Akıllanmıyor: Warner Bros Büyük Bütçeli Oyunlar Yerine Servis Oyunu Yapmaya Yönelecek
Birçok büyük ismi bünyesinde bulunduran Warner Bros. Games, büyük bütçeli oyunlardan ziyade servis oyunlarına ağırlık vermeyi düşünüyor.
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Warner Bros. Discovery'nin patronu J.B. Perrette, şirketin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Suicide Squad: Kill the Justice League, beklenilen ilgiyi görememişti.
Tek kişilik bir deneyim sunan Hogwarts Legacy ise adeta listeleri darmaduman etmişti.
Şirketin diğer Live Service oyunları da istenilen etkiyi yakalayamadı.
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