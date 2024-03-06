Akıllanmıyor: Warner Bros Büyük Bütçeli Oyunlar Yerine Servis Oyunu Yapmaya Yönelecek

Daha önce Batman Arkham serisi, Mortal Kombat ve Hogwarts Legacy gibi oyunları oyuncularla buluşturan Warner Bros, stratejik bir değişikliğe gidecek. Yapılan açıklamalara göre Warner Bros, artık servis oyunlarına daha çok ağırlık verecek. Bunun yanında oynaması ücretsiz oyunlar ve mobil oyun piyasasında da adımlar atmak istiyorlar. Kısaca büyük bütçeli 'AAA' oyun geliştirmek yerine daha az maliyetli ve sürdürülebilir oyun projelerinin üzerine gidilmesi planlanıyor.