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Mart Ayının İlk Yarısında Xbox Game Pass Sistemine Eklenecek Oyunlar Açıklandı!

Mart Ayının İlk Yarısında Xbox Game Pass Sistemine Eklenecek Oyunlar Açıklandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 11:32

Mart ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek oyunlar belli oldu.

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Oyun fiyatlarının uçtuğu bu dönemde oyuncuların sadık dostu Xbox Game Pass.

Oyun fiyatlarının uçtuğu bu dönemde oyuncuların sadık dostu Xbox Game Pass.

Oyun fiyatlarının git gide arttığı günümüzde, kaliteli oyunlara erişmenin en kolay adresi Xbox Game Pass. Bu sistem sayesinde makul bir fiyat karşılığında yüzlerce oyuna erişim kazanabiliyorsunuz. Xbox Game Pass'in aylık fiyatı konsol veya PC kullanıcıları için 159 TL. Her ikisini de kapsayan paket ise 209 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

Mart ayının ilk yarısında Game Pass sistemine eklenecek oyunlar açıklandı.

Mart ayının ilk yarısında Game Pass sistemine eklenecek oyunlar açıklandı.

Her ay düzenli olarak yeni oyunları sistemine ekleyen Game Pass, bu ayın oyunlarını da duyurdu. Sevilen oyunların bulunduğu katalogda her kesimden oyuncuyu kendine çekebilecek oyunlar mevcut. Sisteme eklenecek oyunlar ise şu şekilde:

  • MLB The Show 24

  • No More Heroes 3

  • Lightyear Frontier

  • Control Ultimate Edition

  • SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

  • PAW Patrol World

  • Warhammer 40.000: Boltgun

Aynı Zamanda Game Pass sisteminden ayrılacak oyunlar da açıklandı.

Aynı Zamanda Game Pass sisteminden ayrılacak oyunlar da açıklandı.

Her ay düzenli olarak yeni oyun eklenirken bazı oyunlar da bu süreçte sistemden çıkarılıyor. Bu yüzden bu oyunları denemek istiyorsanız son şansınız olabilir. Mart ayında sistemden ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

  • Hardspace: Shipbraker

  • Ni no Kuni: Wrath of the White Wich Remastered

  • Shredders

Game Pass sistemi büyümeye devam edecek.

Game Pass sistemi büyümeye devam edecek.

Microsoft'un Bethesda'yı satın alması ile birlikte, stüdyonun oyunları Game Pass sistemine eklenmişti. Son olarak Activision Blizzard'ı satın alan Microsoft, bu stüdyonun oyunlarını da yavaş yavaş sistemine eklemeye başladı. Bu oyunlardan ilki, 28 Mart'ta sisteme eklenecek olan Diablo 4 olacak. Zamanla daha çok Activision Blizzard oyununu Game Pass sisteminde görmemiz yüksek bir ihtimal.

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