Mart Ayının İlk Yarısında Xbox Game Pass Sistemine Eklenecek Oyunlar Açıklandı!
Mart Ayının İlk Yarısında Xbox Game Pass Sistemine Eklenecek Oyunlar Açıklandı!
Mart ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek oyunlar belli oldu.
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Oyun fiyatlarının uçtuğu bu dönemde oyuncuların sadık dostu Xbox Game Pass.
Mart ayının ilk yarısında Game Pass sistemine eklenecek oyunlar açıklandı.
Aynı Zamanda Game Pass sisteminden ayrılacak oyunlar da açıklandı.
Game Pass sistemi büyümeye devam edecek.
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