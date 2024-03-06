Mart Ayının İlk Yarısında Xbox Game Pass Sistemine Eklenecek Oyunlar Açıklandı!

Oyun fiyatlarının git gide arttığı günümüzde, kaliteli oyunlara erişmenin en kolay adresi Xbox Game Pass. Bu sistem sayesinde makul bir fiyat karşılığında yüzlerce oyuna erişim kazanabiliyorsunuz. Xbox Game Pass'in aylık fiyatı konsol veya PC kullanıcıları için 159 TL. Her ikisini de kapsayan paket ise 209 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.