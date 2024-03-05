Horizon Forbidden West'in PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Horizon Forbidden West'in PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Horizon Forbidden West Complete Edition adı altında PC kullanıcıları ile buluşacak olan serinin devam oyunu için sistem gereksinimleri açıklandı.
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Mart sonunda oynanabilir olacak!
Horizon Forbidden West Complete Edition ise 28 Eylül tarihinde duyurulmuştu.
Complete Edition içerisinde NVIDIA DLSS özelliği yer alacak.
İstenen sistem gereksinimleri ise şu şekilde;
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