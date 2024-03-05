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Horizon Forbidden West'in PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Horizon Forbidden West'in PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 17:31

Horizon Forbidden West Complete Edition adı altında PC kullanıcıları ile buluşacak olan serinin devam oyunu için sistem gereksinimleri açıklandı.

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Mart sonunda oynanabilir olacak!

Mart sonunda oynanabilir olacak!

Horizon Forbidden West Complete Edition adı altında PC kullanıcıları ile buluşacak olan ve Aloy'un macerasını devam ettirecek serinin bu yeni oyunu, 21 Mart tarihinde çıkacak. PlayStation özel oyunu olarak 2022 yılında çıkmış ve oldukça sevilmişti.

Horizon Forbidden West Complete Edition ise 28 Eylül tarihinde duyurulmuştu.

Complete Edition içerisinde NVIDIA DLSS özelliği yer alacak.

Complete Edition içerisinde NVIDIA DLSS özelliği yer alacak.

PC için piyasaya sürülecek olan Complete Edition içerisinde NVIDIA DLSS 3 yükseltme ve kare oluşturma, görüntü iyileştirici NVIDIA DLAA ve gecikme sürelerinde azaltma sağlayan NIVIDIA Reflex yer alacak.

İstenen sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

İstenen sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

MİNİMUM:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

  • İşlemci: Intel Core i3-8100 - AMD Ryzen 3 1300X

  • Bellek: 16 GB RAM

  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB - AMD Radeon RX 5500XT 4GB

  • Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit 

  • İşlemci: Intel Core i5-8600 - AMD Ryzen 5 3600

  • Bellek: 16 GB RAM

  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 - AMD Radeon RX 5700

  • Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

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