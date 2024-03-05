Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İçimizdeki Kamyoncu Geri Döndü
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İçimizdeki Kamyoncu Geri Döndü
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1. Listenin ilk sırasında Counter-Strike 2 var.
2. Demokrasi dağıtma işine fena sardı.
3. Bu oyuna boşuna milli terapimiz demiyoruz.
4. Bu hafta battle royale tercihimiz ise PUBG: Battlegrounds oldu.
5. Yeni DLC Elden Ring'i canlandırdı.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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