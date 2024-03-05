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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İçimizdeki Kamyoncu Geri Döndü

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İçimizdeki Kamyoncu Geri Döndü

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
05.03.2024 - 15:29

Düşenler, yükselenler ve listenin gediklileri... Bu hafta ülkemizdeki Steam kullanıcılarının oyun tercihleri ne yönde olmuş gelin hep birlikte bir göz atalım.

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1. Listenin ilk sırasında Counter-Strike 2 var.

1. Listenin ilk sırasında Counter-Strike 2 var.

Valve'ın oynaması tamamen ücretsiz oyunu Counter-Strike 2 birkaç çalkantılı haftanın ardından liderlik koltuğunda istikrarı sağlamayı başardı. Steam'in anlık oyuncu sayısı bazında da en çok oynanan oyunlarından olan Counter-Strike 2 bu hafta listenin lideri.

2. Demokrasi dağıtma işine fena sardı.

2. Demokrasi dağıtma işine fena sardı.

2024'te müthiş bir oyun yılı olan 2023'ü aratmayacak gibi görünüyor. Henüz yılın ilk çeyreğini bile geride bırakmamışken gelen sürprizlerden olan ve 39,99 dolarlık fiyat etiketine sahip Helldivers 2 geçtiğimiz haftaki yerini koruyor.

3. Bu oyuna boşuna milli terapimiz demiyoruz.

3. Bu oyuna boşuna milli terapimiz demiyoruz.

Neden bilmiyoruz ama insanın tırla uzun yol yapmasında gerçekten rahatlatıcı bir şeyler var. Uzunca bir süredir listeden uzakta kalan Euro Truck Simulator 2 bu hafta tam sekiz sıra birden yükselerek kendini ilk üçün içerisinde bulmayı başardı.

4. Bu hafta battle royale tercihimiz ise PUBG: Battlegrounds oldu.

4. Bu hafta battle royale tercihimiz ise PUBG: Battlegrounds oldu.

Listenin battle royale bayrağı bu hafta PUBG: Battlegrounds'a emanet. Oynaması tamamen ücretiz olan PUBG: Battlegrounds geçtiğimiz haftaya göre iki sıra yükselişte.

5. Yeni DLC Elden Ring'i canlandırdı.

5. Yeni DLC Elden Ring'i canlandırdı.

2022 yılının en iyilerinden olan Elden Ring nihayet Shadow of the Erdtree DLC'sine kavuşuyor. Henüz ön sipariş aşamasında olan ek paket daha gelmeden Elden Ring'i tekrar listeye sokmayı başardı.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Mount&Blade II: Bannerlord

  • EA Sports FC 24

  • Last Epoch

  • Elden Ring Shadow of the Erdtree

  • Black Desert

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