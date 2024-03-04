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Fiyatı 90 TL'yi Aşan Korsan Oyunu Steam'de Kalıcı Olarak Ücretsiz Oldu

Fiyatı 90 TL'yi Aşan Korsan Oyunu Steam'de Kalıcı Olarak Ücretsiz Oldu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 17:05

Bedava oyuna kim hayır diyebilir ki! Steam'de 2,99 dolar, yani yaklaşık 94 TL'nin biraz üzerinde bir fiyat etiketine sahip olan eğlenceli korsan temalı oyun artık kalıcı olarak ücretsiz.

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2017 yılında çıkan Blackwake özellikle türün hayranları arasında sevilen bir yapım.

2017 yılında çıkan Blackwake özellikle türün hayranları arasında sevilen bir yapım.

Mastfire Studios Pty Ltd. tarafından geliştirilen oyun korsan temasına sırtını yaslayan dikkat çeken oyunlardan. Mac OS ve Windows için çıkmış olan oyun kemik bir oyuncu kitlesine sahip.

Blackwake çok oyunculu deniz savaşları ile dikkat çekiyor.

Steam'de 2,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyunumuz artık tamamen ücretsiz!

Steam'de 2,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyunumuz artık tamamen ücretsiz!

2017 yılında çıkan oyun da çıkışının ardından oynaması tamamen ücretsiz olan yapımlar kervanına katıldı. Kısacası bugünden sonra oyuna tamamen ücretsiz bir biçimde erişebileceğiz.

Peki Blackwake'i kütüphanemize nasıl ekleyeceğiz?

Peki Blackwake'i kütüphanemize nasıl ekleyeceğiz?

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan arama kısmı sayesinde oyunun sayfasına erişebilirsiniz. Ardından oyun sayfasında yer alan 'Oyunu Oyna' butonuna tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyebilir, dilediğiniz zaman kütüphanenizden indirerek oynamaya başlayabilirsiniz.

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