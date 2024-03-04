Fiyatı 90 TL'yi Aşan Korsan Oyunu Steam'de Kalıcı Olarak Ücretsiz Oldu
Fiyatı 90 TL'yi Aşan Korsan Oyunu Steam'de Kalıcı Olarak Ücretsiz Oldu
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2017 yılında çıkan Blackwake özellikle türün hayranları arasında sevilen bir yapım.
Blackwake çok oyunculu deniz savaşları ile dikkat çekiyor.
Steam'de 2,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyunumuz artık tamamen ücretsiz!
Peki Blackwake'i kütüphanemize nasıl ekleyeceğiz?
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