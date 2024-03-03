390 TL Değerindeki Oyun Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
390 TL Değerindeki Oyun Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
Bir Epic Games kadar olmasa bile arada sırada ücretsiz oyunlar veren Steam, şimdi ise kısa bir süreliğine mağaza fiyatı 390 TL'yi aşan bir oyunu ücretsiz yaptı. Elinizi çabuk tutmanız gerekecek!
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Steam ile Türkiye'deki oyuncuların arasındaki ilişki malumunuz...
Space Crew: Legendary Edition kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.
Dünyayı savunma görevi sizde olacak!
Oyunu kütüphaneye eklemek için şu adımları izlemelisiniz;
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