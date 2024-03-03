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390 TL Değerindeki Oyun Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

390 TL Değerindeki Oyun Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 10:32

Bir Epic Games kadar olmasa bile arada sırada ücretsiz oyunlar veren Steam, şimdi ise kısa bir süreliğine mağaza fiyatı 390 TL'yi aşan bir oyunu ücretsiz yaptı. Elinizi çabuk tutmanız gerekecek!

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Steam ile Türkiye'deki oyuncuların arasındaki ilişki malumunuz...

Steam ile Türkiye'deki oyuncuların arasındaki ilişki malumunuz...

Dolar bazından satışa geçtikten sonra özellikle ülkemizdeki kullanıcı sayısının azaldığını düşünürsek, ara sıra ücretsiz oyun vermek bu platformu tekrar sevmemizi sağlayabilir.

Space Crew: Legendary Edition kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.

Space Crew: Legendary Edition kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.

Runner Duck tarafından geliştirilen ve Curve Games tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen Space Crew: Legendary Edition kısa bir süreliğine ücretsiz olmuş durumda. Oyunu kütüphaneye eklemek için son gününüz 14 Mart!

Dünyayı savunma görevi sizde olacak!

Dünyayı savunma görevi sizde olacak!

Dünyayı savunurken gelişmekte olan uzaylı ordularıyla savaşacağınız Space Crew: Legendary Edition, Steam üzerinde kısa bir süreliğine ücretsiz olmuş durumda. Simülasyon kategorisine de bir göz kırpan bu sevimli yapım, aksiyon dozuyla ve eğlenceli yapısıyla karşımıza çıkıyor.

Oyunu kütüphaneye eklemek için şu adımları izlemelisiniz;

Oyunu kütüphaneye eklemek için şu adımları izlemelisiniz;

  • Öncelikle Steam hesabınıza giriş yapın. 

  • Daha sonra arama kısmına 'Space Crew: Legendary Edition' yazın.

  • Oyunun sayfası açıldığında aşağıda yer alan yeşil renkteki 'Hesaba Ekle' butonuna basın. 

Ve hepsi bu kadar! Oyun artık sonsuza kadar kütüphanenizde yer alacak.

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