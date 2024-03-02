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League Of Legends Jungle Oyuncuları İçin En İyi 8 Taktik

League Of Legends Jungle Oyuncuları İçin En İyi 8 Taktik

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 10:02

League of Legends günümüzde halen delilercesine oynanan MOBA yapımlarının başında geliyor. Bu listede oyuna yeni başlayan veya en azından 'Ormancı' olarak ilk defa oynayacaklara önemli 8 taktik söylüyoruz. 

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8. Mutlaka "Alıştırma Aracı"nı kullanın.

8. Mutlaka "Alıştırma Aracı"nı kullanın.

Alıştırma Aracı kullanımı her oyuncu için çok kıymetli olsa bile, özellikle Ormancı rolüne bürünen oyuncular için hayati bir önem taşıyabiliyor. Özellikle yeni başlayanlar için çok güzel bir deneyim kazandırıyor kendisi. Düşmansız alanlar içerisinde istediğiniz kadar altını ve eşyayı deneyimleyebilir, karakterinize uyumlu olan oyun stilini burada daha rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

7. Büyük canavarlara öncelik tanımanız gerekiyor.

7. Büyük canavarlara öncelik tanımanız gerekiyor.

Çünkü karşı takımın Ormancısı gelip sizin kırmızı veya mavinizi çok rahat çalabilir. Özellikle profesyonel bir oyuncuysa zaten bu konu hakkında iyi bir alıştırma yapmanız gerekiyor. Öte yandan düşük seviyelerdeyken daha efektif olmak ve hatta rakiplerin önüne geçmek adına -gerekirse yardım bile alarak- bu büyük yaratıkları kesmeniz büyük bir önem taşıyor.

6. Orman yoldaşları sizin her şeyiniz!

6. Orman yoldaşları sizin her şeyiniz!

Özellikle düşük seviyedeyken büyük canavarları avlamak zor olabilir. Hatta takım arkadaşlarınızdan size yardım etmeye gelen yoksa bile orman yoldaşlarınıza güvenmeniz için tam sırası olduğunu anlamalısınız. Çünkü bu sevimli yoldaşlar, aynı zamanda size orman içerisinde can verici bazı özellikler taşıyor. Öte yandan bir orman canavarını sonuna kadar kesmek yerine yoldaşınızın onu öldürmesini bekleyebilirsiniz. Bu sırada da diğer canavara doğru rahatça yola çıkabilirsiniz.

5. Daha kolay şampiyonlar oynamaya özen gösterin.

5. Daha kolay şampiyonlar oynamaya özen gösterin.

Özellikle oyuna yeni başlayanların en çok bildiği ve oynamaya güvendiği karakterleri Ormancı olarak seçmeleri çok önemli. Öte yandan Ormana bir Tank şampiyonu almak güzel olabilir. Zira rakip baskınları sırasında sürekli ölmenin önüne geçilir ve hatta daha kolay baskın yapılabilir. Bu sebeple oynamayı bildiğiniz ve kendinize güvendiğiniz şampiyonları tercih etmeniz sizi 1-0 önde başlatacaktır.

4. Doğma sürelerini ezbere bilmelisiniz.

4. Doğma sürelerini ezbere bilmelisiniz.

Orman içerisinde yer alan canavar kamplarının ne zaman ortaya çıkacağını bilmek çok önemli. Düzenli ve planlı bir oynayış adına bu süreleri adınız gibi ezbere bilmeniz mantıklı olacaktır. Zira oyun esnasında bu süreleri kullanarak rakibinizden bir adım önde olabilirsiniz.

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3. Baskın atacağınız zamanı iyi bilin.

3. Baskın atacağınız zamanı iyi bilin.

Özellikle Orman rolündeyken diğer oyuncular sizden baskın yapmanızı isteyecek. Bu çağrılara kayıtsız kalmamanız gerekiyor. Onlara yardımcı olun ancak bunu düzenli ve belirgin bir şekilde yapın. Özellikle rakibin çalıları kontrol etmediğinden emin olun. Veya rakibin sizin oyuncunuzdan daha güçlü olup olmadığına konsantre olun. Böylece zamanı iyi değerlendirerek oyunu kazanma yolunda büyük bir başarı elde edebilirsiniz.

2. Gerekirse takımı susturun!

2. Gerekirse takımı susturun!

Çünkü oyuncuların çoğu, kötü gidişatı genellikle Ormancı kişiye yüklüyor. Yeterince baskın yapılmadığını veya rakip Ormancı'dan daha kötü bir performans sergilendiğini belirten kullanıcıları susturabilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta ise; bu oyuncuların haklı olup olmadığına karar vermenizdir. Şayet tüm suç sizde değilse o halde susturma işlemini uygulayabilirsiniz.

1. Kimse yokken Lane minyonlarını alın!

1. Kimse yokken Lane minyonlarını alın!

Şayet takımınızdaki oyunculardan birisi Lane üzerinde değilse ve rakip minyonlar takımın kulesine doğru birikmeye başladıysa o minyonları almak sizin göreviniz. Çünkü ilk önceliğiniz takımın kulesini korumak, diğer önceliğiniz ise kendinize daha fazla xp ve altın toplamaktır.

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