League Of Legends Jungle Oyuncuları İçin En İyi 8 Taktik
League Of Legends Jungle Oyuncuları İçin En İyi 8 Taktik
League of Legends günümüzde halen delilercesine oynanan MOBA yapımlarının başında geliyor. Bu listede oyuna yeni başlayan veya en azından 'Ormancı' olarak ilk defa oynayacaklara önemli 8 taktik söylüyoruz.
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8. Mutlaka "Alıştırma Aracı"nı kullanın.
7. Büyük canavarlara öncelik tanımanız gerekiyor.
6. Orman yoldaşları sizin her şeyiniz!
5. Daha kolay şampiyonlar oynamaya özen gösterin.
4. Doğma sürelerini ezbere bilmelisiniz.
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3. Baskın atacağınız zamanı iyi bilin.
2. Gerekirse takımı susturun!
1. Kimse yokken Lane minyonlarını alın!
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