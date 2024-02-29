Söylentilerle Ortaya Çıkan Star Wars FPS Oyunu Tamamen İptal Edildi!
Söylentilerle Ortaya Çıkan Star Wars FPS Oyunu Tamamen İptal Edildi!
İşten çıkarma haberlerinden sonra yeni yeni iptal haberleri de gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda söylentisi ortaya çıkan ve Mandalorian temasını ele aldığı düşünülen bir Star Wars FPS oyunu iptal edildi.
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Henüz dün Electronic Arts'da işten çıkarmalar yaşanmıştı.
Bu durumdan etkilenen ilk firma Respawn Entertainment oldu.
Ridgeline Games ise kapatılıyor.
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