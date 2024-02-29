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Söylentilerle Ortaya Çıkan Star Wars FPS Oyunu Tamamen İptal Edildi!

Söylentilerle Ortaya Çıkan Star Wars FPS Oyunu Tamamen İptal Edildi!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 17:01

İşten çıkarma haberlerinden sonra yeni yeni iptal haberleri de gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda söylentisi ortaya çıkan ve Mandalorian temasını ele aldığı düşünülen bir Star Wars FPS oyunu iptal edildi.

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Henüz dün Electronic Arts'da işten çıkarmalar yaşanmıştı.

Henüz dün Electronic Arts'da işten çıkarmalar yaşanmıştı.

İşte bu sebeple etkilenen ekiplerden birisi olan Respawn Entertainment'den ilk proje iptali geldi. Geçtiğimiz aylarda bir iddia olarak ortaya atılan Star Wars FPS oyunu artık resmi olarak iptal edilmiş durumda.

Electronic Arts, 670 kişinin işine son vermişti;

Bu durumdan etkilenen ilk firma Respawn Entertainment oldu.

Bu durumdan etkilenen ilk firma Respawn Entertainment oldu.

Kendileri tam 4 farklı Star Wars projesi geliştiriyordu. Bu projelerin arasında ise geçen aylarda bir iddia olarak ortaya atılan Mandalorian temalı FPS oyunu yer alıyordu. Şimdi ise bu işten çıkarmalar sonrası hem iddianın doğru olduğunu öğrendik, hem de projenin iptal edildiğini.

Ridgeline Games ise kapatılıyor.

Ridgeline Games ise kapatılıyor.

Henüz 2022 yılında kurulan ve Battlefield oyunlarındaki senaryo modunun geliştirilmesinden sorumlu olan Ridgeline Games stüdyosu ise tamamen kapatılıyor. Bu durum yeni Battlefield oyununun geliştirme sürecini uzatacağı söyleniyor.

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