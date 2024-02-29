Söylentilerle Ortaya Çıkan Star Wars FPS Oyunu Tamamen İptal Edildi!

Kendileri tam 4 farklı Star Wars projesi geliştiriyordu. Bu projelerin arasında ise geçen aylarda bir iddia olarak ortaya atılan Mandalorian temalı FPS oyunu yer alıyordu. Şimdi ise bu işten çıkarmalar sonrası hem iddianın doğru olduğunu öğrendik, hem de projenin iptal edildiğini.