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Steam Fiyatı 205 TL'yi Aşan Fütüristik Macera Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Fiyatı 205 TL'yi Aşan Fütüristik Macera Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.02.2024 - 14:07

Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları tam gaz devam ediyor. Bu hafta ise Steam'de 6,59 dolar, yani yaklaşık 205 TL'lik fiyat etiketine sahip olan son derece keyifli bir oyun Epic Games Store'da ücretsiz.

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Epic Games Store'un bedavaları ile perşembe günlerimiz bayram oluyor desek yeridir.

Epic Games Store'un bedavaları ile perşembe günlerimiz bayram oluyor desek yeridir.

Yıllardır her hafta perşembe günleri kullanıcılarına AAA oyunlardan sevilen bağımsız yapımlara kadar farklı oyunları ücretsiz sunan Epic Games Store kimi zaman ise oyun sayısını da arttırarak bu furyayı devam ettiriyor.

Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 6,59 dolarlık fiyat etiketine sahip Aerial Knight's Never Yield.

Peki oyuna nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Epic Games Store'a hesabınızla giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmının altında yer alan Aerial_Knight's Never Yield'ı bulun ve tıklayın. Oyunun sayfasının sağ tarafında yer alan 'Yükle' butonuna tıkladıktan sonra ise yönlendirileceğiniz yeni sayfada 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunu kapmak için sınırlı bir süreniz olduğunu da hatırlatalım.

Oyunu kapmak için sınırlı bir süreniz olduğunu da hatırlatalım.

29 Şubat Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olan oyunumuz bir hafta boyunca ücretsiz olarak kalacak. 7 Mart saat 18:00'e kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz yapım tamamen sizin olacak ancak bu süreyi geçirirseniz oyunu satın almak zorunda kalacaksınız.

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