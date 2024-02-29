Steam Fiyatı 205 TL'yi Aşan Fütüristik Macera Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Fiyatı 205 TL'yi Aşan Fütüristik Macera Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları tam gaz devam ediyor. Bu hafta ise Steam'de 6,59 dolar, yani yaklaşık 205 TL'lik fiyat etiketine sahip olan son derece keyifli bir oyun Epic Games Store'da ücretsiz.
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Epic Games Store'un bedavaları ile perşembe günlerimiz bayram oluyor desek yeridir.
Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 6,59 dolarlık fiyat etiketine sahip Aerial Knight's Never Yield.
Peki oyuna nasıl ücretsiz sahip olacağız?
Oyunu kapmak için sınırlı bir süreniz olduğunu da hatırlatalım.
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