Steam Fiyatı 205 TL'yi Aşan Fütüristik Macera Oyunu Epic Games Store'da Ücretsiz

29 Şubat Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olan oyunumuz bir hafta boyunca ücretsiz olarak kalacak. 7 Mart saat 18:00'e kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz yapım tamamen sizin olacak ancak bu süreyi geçirirseniz oyunu satın almak zorunda kalacaksınız.