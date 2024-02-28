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PlayStation Plus Mart Ayı Oyunları Açıklandı: Dört Şahane Oyun Ücretsiz

PlayStation Plus Mart Ayı Oyunları Açıklandı: Dört Şahane Oyun Ücretsiz

Croft
Croft - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 23:32

PlayStation'ın aylık abonelik sistemi PlayStation Plus 2024'ün mart ayında abonelerinin karşısına dört bedava oyunla çıkmaya hazırlanıyor.

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İlk oyunumuz yarış tutkunlarını hayli memnun edecek F1 23.

Ayın dikkat çeken PlayStation Plus oyunlarından bir diğeri ise Sifu.

Mart ayında karşımıza çıkacak bir diğer PlayStation Plus oyunu ise 999 TL değerindeki Hello Neighbor 2.

Son oyunumuz, daha doğrusu ek paketimiz ise Destiny 2: The Witch Queen.

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