GTA 6 İçin Teyakkuza Geçildi: Rockstar Games Bütün Çalışanlarını Ofise Çağırdı
GTA 6 İçin Teyakkuza Geçildi: Rockstar Games Bütün Çalışanlarını Ofise Çağırdı
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Rockstar Games'in başı uzunca bir süredir sızıntılarla belada.
Rockstar Games sızıntılara karşı önlem almak ve çıkışa kadar vites arttırmak amacıyla tüm çalışanlarını teyakkuza geçirdi.
Çalışanlara gönderilen mail ise durumun sebeplerini ortaya koyuyor.
Rockstar Games'in çok gizli belgelerine ulaşan hacker ise akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle cezasını hastanede çekiyor.
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