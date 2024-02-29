GTA 6 İçin Teyakkuza Geçildi: Rockstar Games Bütün Çalışanlarını Ofise Çağırdı

Rockstar Games'in kıdemli isimlerinden Jenn Kolbe tarafından çalışanlara gönderilen mailde çalışanların haftanın beş günü ofise gelmelerinin somut faydalarından bahsediliyor. Gönderilen mailde 'bu değişiklikleri yapmak bizi bir sonraki GTA'yı, oyunun ölçeğine ve tutkusuna uygun bir yayıncılık yol haritasıyla birlikte ihtiyaç olduğunu bildiğimiz kalite ve cila seviyesinde sunmak için en iyi pozisyona getiriyor' ifadeleri dikkat çekiyor.