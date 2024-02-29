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GTA 6 İçin Teyakkuza Geçildi: Rockstar Games Bütün Çalışanlarını Ofise Çağırdı

GTA 6 İçin Teyakkuza Geçildi: Rockstar Games Bütün Çalışanlarını Ofise Çağırdı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.02.2024 - 15:25

Yalnızca oyun dünyasının değil, tüm eğlence endüstrisinin en büyük ürünlerinden olan GTA 6'nın ayak sesleri artık iyiden iyiye güçlenmeye başlamışken Rockstar Games'i de sızıntı ve güvenlik endişeleri sardı.

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Rockstar Games'in başı uzunca bir süredir sızıntılarla belada.

Rockstar Games'in başı uzunca bir süredir sızıntılarla belada.

Henüz resmi olarak duyurulmadan önce görüntüleri ve oynanış videoları sızdırılan, oyunlarla pek de arası olmayanların dahi heyecanla beklediği ilk fragmanı da resmi yayın tarihinden önce farklı hesaplarca yayınlanan GTA 6 oyun dünyasının en büyük sızıntılarıyla karşılaştı.

Rockstar Games sızıntılara karşı önlem almak ve çıkışa kadar vites arttırmak amacıyla tüm çalışanlarını teyakkuza geçirdi.

Rockstar Games sızıntılara karşı önlem almak ve çıkışa kadar vites arttırmak amacıyla tüm çalışanlarını teyakkuza geçirdi.

GTA 6 için kritik zaman aralığına girilmişken Rockstar Games bütün çalışanlarını ofise çağırdı. Amaç ise bundan sonra oluşabilecek olası veri sızıntılarının ve güvenlik ihlallerinin önüne geçmek kadar GTA 6'nın geliştirme sürecine de hız kazandırmak.

Çalışanlara gönderilen mail ise durumun sebeplerini ortaya koyuyor.

Çalışanlara gönderilen mail ise durumun sebeplerini ortaya koyuyor.

Rockstar Games'in kıdemli isimlerinden Jenn Kolbe tarafından çalışanlara gönderilen mailde çalışanların haftanın beş günü ofise gelmelerinin somut faydalarından bahsediliyor. Gönderilen mailde 'bu değişiklikleri yapmak bizi bir sonraki GTA'yı, oyunun ölçeğine ve tutkusuna uygun bir yayıncılık yol haritasıyla birlikte ihtiyaç olduğunu bildiğimiz kalite ve cila seviyesinde sunmak için en iyi pozisyona getiriyor' ifadeleri dikkat çekiyor.

Rockstar Games'in çok gizli belgelerine ulaşan hacker ise akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle cezasını hastanede çekiyor.

Rockstar Games'in çok gizli belgelerine ulaşan hacker ise akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle cezasını hastanede çekiyor.

18 yaşındaki, Lapsus$ adlı hacker grubunun üyesi olan Arion Kurtaj adlı suçlu mahkemedeki ifadelerinde serbest kalması durumunda eylemlerine devam edeceğini söylemişti.

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