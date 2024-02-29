Ubisoft Black Flag Remake Dahil Toplamda 8 Yeni Assassin's Creed Oyunu Üzerinde Çalışıyor!
Ubisoft Black Flag Remake Dahil Toplamda 8 Yeni Assassin's Creed Oyunu Üzerinde Çalışıyor!
Ubisoft tarafından gelen yeni sızıntılara göre birçok Assassin's Creed oyunu şu anda geliştirme aşamasında.
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Söylentilere göre toplamda 8 yeni Assassin's Creed oyunu geliştirme aşamasında.
Assassin's Creed Black Flag ve ismi bilinmeyen başka bir oyun yeniden yapım sürecinde.
Serinin ana devam oyunu Assassin's Creed Red olacak.
Assassin's Creed serisi ana bir merkeze bağlanmayı hedefliyor.
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