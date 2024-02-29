Ubisoft Black Flag Remake Dahil Toplamda 8 Yeni Assassin's Creed Oyunu Üzerinde Çalışıyor!

Insider Gaming'den Tom Henderson'un haberine göre birçok Assassin's Creed oyunu geliştirme sürecinde. Multiplayer ve remake projeleri de dahil toplamda 8 Assassin's Creed oyunu geliştiriliyor. Bu oyunların tamamının de 2030 yılına gelmeden yayınlanmış olması bekleniyor. Geliştirme aşamasında olan oyunlar ise şu şekilde:

Assassin's Creed Red

Invictus (Multiplayer odaklı olacak)

Hexe

Obsidian (Black Flag Remake'in kod adı)

Nebula

Raid (Oynaması ücretsiz Multiplayer odaklı olacak)

Echoes (Multiplayer odaklı olacak)

İsmi bilinmeyen başka bir Remake projesi