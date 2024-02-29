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Ubisoft Black Flag Remake Dahil Toplamda 8 Yeni Assassin's Creed Oyunu Üzerinde Çalışıyor!

Ubisoft Black Flag Remake Dahil Toplamda 8 Yeni Assassin's Creed Oyunu Üzerinde Çalışıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 17:49

Ubisoft tarafından gelen yeni sızıntılara göre birçok Assassin's Creed oyunu şu anda geliştirme aşamasında.

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Söylentilere göre toplamda 8 yeni Assassin's Creed oyunu geliştirme aşamasında.

Söylentilere göre toplamda 8 yeni Assassin's Creed oyunu geliştirme aşamasında.

Insider Gaming'den Tom Henderson'un haberine göre birçok Assassin's Creed oyunu geliştirme sürecinde. Multiplayer ve remake projeleri de dahil toplamda 8 Assassin's Creed oyunu geliştiriliyor. Bu oyunların tamamının de 2030 yılına gelmeden yayınlanmış olması bekleniyor. Geliştirme aşamasında olan oyunlar ise şu şekilde:

  • Assassin's Creed Red

  • Invictus (Multiplayer odaklı olacak)

  • Hexe

  • Obsidian (Black Flag Remake'in kod adı)

  • Nebula

  • Raid (Oynaması ücretsiz Multiplayer odaklı olacak)

  • Echoes (Multiplayer odaklı olacak)

  • İsmi bilinmeyen başka bir Remake projesi

Assassin's Creed Black Flag ve ismi bilinmeyen başka bir oyun yeniden yapım sürecinde.

Assassin's Creed Black Flag ve ismi bilinmeyen başka bir oyun yeniden yapım sürecinde.

Insider Gaming'in paylaştığı verilere göre Ubisoft birden fazla remake projesi üzerinde çalışıyor. Black Flag için bir remake geliştirildiğini daha önce söylentiler aracılığı ile öğrenmiştik. Bunun yanında yeni gelen bilgilere göre ismi bilinmeyen başka bir Assassin's Creed oyunu da yeniden yapım sürecinde.

Serinin ana devam oyunu Assassin's Creed Red olacak.

Serinin ana devam oyunu Assassin's Creed Red olacak.

İlk duyurusunu 2022 yılında gördüğümüz Assassin's Creed Red, seriyi devam ettirecek bir sonraki oyun olacak. Japonya'da geçecek olan bu yapım, rol yapma ögelerini de bünyesinde barındıracak. Ardından da Hex isimli ve daha karanlık temaya sahip olan bir Assassin's Creed oyunu gelecek.

Assassin's Creed serisi ana bir merkeze bağlanmayı hedefliyor.

Assassin's Creed serisi ana bir merkeze bağlanmayı hedefliyor.

2022 yılında ilk defa gördüğümüz Assassin's Creed Infinity, serinin yeni oyunları için ana bir merkez olarak konumlandırılacak. Ubisoft, yeni Assassin's Creed oyunlarını bu merkeze ekleyerek oyunun ekosistemini daha sosyal bir ortama sokmayı hedefliyor.

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