Mass Effect Severler Yeni Oyun İçin Uzun Yıllar Beklemek Zorunda Kalabilir!

Bildiğiniz üzere birkaç gün önce Electronic Arts'ın 670 çalışanı işten çıkaracağını öğrenmiştik. Bu işten çıkarmaların sebebi ise var olan projelere daha iyi odaklanabilmek ve tabii ki finansal sebepler. Electronic Arts, bu durumun her ne kadar oyun geliştirme sürecini aksatmayacağını söylese de akılda soru işaretleri bırakmaktan kaçamıyor.