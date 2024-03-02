Mass Effect Severler Yeni Oyun İçin Uzun Yıllar Beklemek Zorunda Kalabilir!
Mass Effect Severler Yeni Oyun İçin Uzun Yıllar Beklemek Zorunda Kalabilir!
2020 yılının Aralık ayında duyurulan Mass Effect serisinin devam oyunu, uzun bir süre ortalarda görünmeyebilir.
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Mass Effect geliştiricisi BioWare'in odağı yeni Dragon Age oyununda.
Mass Effect'in devam oyunu, Dragon Age geliştirme sürecinden sonra hız kazanacak.
Serinin hayranları uzun yıllar beklemek zorunda kalabilir.
Electronic Arts'ın işten çıkarma durumu da geliştirme süreçlerini etkileyebilir.
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