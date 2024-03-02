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Mass Effect Severler Yeni Oyun İçin Uzun Yıllar Beklemek Zorunda Kalabilir!

Mass Effect Severler Yeni Oyun İçin Uzun Yıllar Beklemek Zorunda Kalabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 00:49

2020 yılının Aralık ayında duyurulan Mass Effect serisinin devam oyunu, uzun bir süre ortalarda görünmeyebilir.

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Mass Effect geliştiricisi BioWare'in odağı yeni Dragon Age oyununda.

Mass Effect geliştiricisi BioWare'in odağı yeni Dragon Age oyununda.

Electronic Arts bünyesindeki BioWare, aktif olarak yeni Dragon Age oyunu üzerinde çalışıyor. Net bir çıkış tarihi olmayan bu yapımın detaylarını ise bu yaz ayında öğrenmemiz kuvvetle muhtemel. Çıkış tarihi olarak da oklar en erken 2025 yılını gösteriyor.

Mass Effect'in devam oyunu, Dragon Age geliştirme sürecinden sonra hız kazanacak.

Mass Effect'in devam oyunu, Dragon Age geliştirme sürecinden sonra hız kazanacak.

Duyurusundan bu yana neredeyse 4 yıl geçen Mass Effect oyunu, şu anda erken geliştirme aşamasında. Mass Effect serisini devam ettirecek bu oyunun tam anlamıyla geliştirme sürecinin odağına girmesi ise Dragon Age'in çıkışı ile gerçekleşecek.

Serinin hayranları uzun yıllar beklemek zorunda kalabilir.

Serinin hayranları uzun yıllar beklemek zorunda kalabilir.

Dragon Age'in geliştirme süreci ve Mass Effect oyununun erken geliştirme aşamasında olması bizlere açıkça bir mesaj veriyor aslında. Hayranlar, seriyi devam ettirecek olan yeni uzay macerasını görmek için uzun yıllar bekleyecek. Dragon Age'in en iyi ihtimalle 2025 yılında çıkacağını varsayarsak, Yeni Mass Effect oyunu tahmini olarak 2028 civarı piyasaya sürülebilir.

Electronic Arts'ın işten çıkarma durumu da geliştirme süreçlerini etkileyebilir.

Electronic Arts'ın işten çıkarma durumu da geliştirme süreçlerini etkileyebilir.

Bildiğiniz üzere birkaç gün önce Electronic Arts'ın 670 çalışanı işten çıkaracağını öğrenmiştik. Bu işten çıkarmaların sebebi ise var olan projelere daha iyi odaklanabilmek ve tabii ki finansal sebepler. Electronic Arts, bu durumun her ne kadar oyun geliştirme sürecini aksatmayacağını söylese de akılda soru işaretleri bırakmaktan kaçamıyor.

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