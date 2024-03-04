Yapılan Bilimsel Araştırmaya Göre İyi Oyun Oynayan Kişiler Akademik Hayatta Daha Başarılı Oluyor!
Yapılan Bilimsel Araştırmaya Göre İyi Oyun Oynayan Kişiler Akademik Hayatta Daha Başarılı Oluyor!
Yapılan bir araştırmaya göre, video oyunlarını iyi oynayan kişiler akademik anlamda daha başarılı oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birçok insanın katıldığı bu çalışma, Civilization 5 üzerinde yapıldı.
Oyunu oynayanlar için eşit şartlar sağlandı.
Ortaya çıkan Civilization puanı ile de başarı düzeyi ölçüldü.
Çalışmanın sonunda ise bilimsel veriler halka açık olarak paylaşıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda