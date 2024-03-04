Yapılan Bilimsel Araştırmaya Göre İyi Oyun Oynayan Kişiler Akademik Hayatta Daha Başarılı Oluyor!

Bu çalışma sonucunda toplanan verilerle bir çıkarım ortaya sunuldu. Buna göre Civilization V oyununda başarılı olan kullanıcılar, akademik anlamda da başarıyı yakalayabiliyor. Oyunda yüksek skor elde eden oyuncular, düşük skor elde edenlere göre daha iyi problem çözme yeteneğine sahip oluyor. Bunun yanında planlama ve organizasyon konusunda da yüksek skor alan oyuncuların daha başarılı olduğu ortaya konuldu. Yapılan bilimsel araştırmanın detaylarına bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.