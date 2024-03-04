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Yapılan Bilimsel Araştırmaya Göre İyi Oyun Oynayan Kişiler Akademik Hayatta Daha Başarılı Oluyor!

Yapılan Bilimsel Araştırmaya Göre İyi Oyun Oynayan Kişiler Akademik Hayatta Daha Başarılı Oluyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 16:47

Yapılan bir araştırmaya göre, video oyunlarını iyi oynayan kişiler akademik anlamda daha başarılı oluyor.

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Birçok insanın katıldığı bu çalışma, Civilization 5 üzerinde yapıldı.

Birçok insanın katıldığı bu çalışma, Civilization 5 üzerinde yapıldı.

Yaş aralığı 19-46 arası olan 40 işletme öğrencisi bu çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Bu öğrencilerin 23'ü lisans ve 17 tanesi de aktif olarak yüksek lisans eğitimine devam ediyordu. Oyunu oynayacak kişilerin Civilization deneyimi ise ortalama olarak 33 saat oldu. Bazı oyuncular oyunu sadece 3 saat deneyimlerken bazıları ise 260 saate kadar çıkmayı başarmıştı.

Oyunu oynayanlar için eşit şartlar sağlandı.

Oyunu oynayanlar için eşit şartlar sağlandı.

Bu çalışma, 2015 yılının Mart ve Nisan ayları arasında yapıldı. Toplamda 10 adet 4'er saatlik çok oyunculu bir Civilization 5 oyun oturumu düzenlendi. Düzenlenen bu oyun oturumu önceden belirlenmiş kullanıcı adları ile LAN üzerinen gerçekleştirildi. Kullanıcılar, eşitlik sağlanması adına aynı imparatorluk ve sabit ayarlarla oyuna başladı.

Ortaya çıkan Civilization puanı ile de başarı düzeyi ölçüldü.

Ortaya çıkan Civilization puanı ile de başarı düzeyi ölçüldü.

Katılımcılara bir ödül sistemi sunuldu. Bu da doğal olarak oyunu deneyim edenlerin performanslarını artırdı. Oyunu tamamlayan adayların puanları ölçüldü. Oyunda bulunan birçok etken puanlamada değerlendirildi. Bu puanlamayla birlikte de kişinin akademik başarısı birbiri ile karşılaştırıldı. Bu değerlendirmeye, var ise çalıştığı işler ve yurt dışı eğitim süreci de eklendi.

Çalışmanın sonunda ise bilimsel veriler halka açık olarak paylaşıldı.

Çalışmanın sonunda ise bilimsel veriler halka açık olarak paylaşıldı.

Bu çalışma sonucunda toplanan verilerle bir çıkarım ortaya sunuldu. Buna göre Civilization V oyununda başarılı olan kullanıcılar, akademik anlamda da başarıyı yakalayabiliyor. Oyunda yüksek skor elde eden oyuncular, düşük skor elde edenlere göre daha iyi problem çözme yeteneğine sahip oluyor. Bunun yanında planlama ve organizasyon konusunda da yüksek skor alan oyuncuların daha başarılı olduğu ortaya konuldu. Yapılan bilimsel araştırmanın detaylarına bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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