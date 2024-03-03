Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Los Angeles FC'ye Transfer Olan Hugo Lloris'in Şehri Öğrenme Yolu Epey Tanıdık Gelecek

Los Angeles FC'ye Transfer Olan Hugo Lloris'in Şehri Öğrenme Yolu Epey Tanıdık Gelecek

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
03.03.2024 - 15:18

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur forması giyerken Los Angeles FC'ye transfer olan kaleci Hugo Lloris şehre tutkunu olduğu GTA sayesinde hiç yabancılık çekmemiş!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

2013 yılında çıkan GTA 5 koskoca bir şehri her detayıyla ayaklarımızın altına seriyordu.

2013 yılında çıkan GTA 5 koskoca bir şehri her detayıyla ayaklarımızın altına seriyordu.

Los Angeles'tan ilham alan Los Santos'ta geçen oyunda şehrin ikonik yapılarını, halkın yaşayışını ve kentin neler sunduğunu adeta yaşayarak görüyorduk.

Ne demek istediğimizi hemen bir örnekle anlatalım. Burası oyundaki Galileo Gözlem Evi.

Ne demek istediğimizi hemen bir örnekle anlatalım. Burası oyundaki Galileo Gözlem Evi.

Burası ise Los Angeles'ta bulunan Griffith Gözlem Evi. Örnekler elbette bu kadarla da sınırlı değil.

Burası ise Los Angeles'ta bulunan Griffith Gözlem Evi. Örnekler elbette bu kadarla da sınırlı değil.

Pek çoğumuz Miami'nin belli bölgelerinden tutun da Los Angeles'ın farklı sokaklarına kadar bazı noktalara koysanız kaybolmayacak durumdayız. Görünüşe göre ünlü kaleci Hugo Lloris için de durum ve sebep de bize benzer.

Pek çoğumuz Miami'nin belli bölgelerinden tutun da Los Angeles'ın farklı sokaklarına kadar bazı noktalara koysanız kaybolmayacak durumdayız. Görünüşe göre ünlü kaleci Hugo Lloris için de durum ve sebep de bize benzer.

Zira Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'dan  Los Angeles Football Club'a transfer olan kaleci de şehri daha hiç görmeden GTA sayesinde karış karış biliyormuş.

"Bu oyunu Playstation'da o kadar çok oynadım ki, buraya gelmeden şehrin tüm simgelerini biliyormuşum gibi bir izlenime kapıldım."

"Bu oyunu Playstation'da o kadar çok oynadım ki, buraya gelmeden şehrin tüm simgelerini biliyormuşum gibi bir izlenime kapıldım."

Şehre henüz ayak basmadan önce tüm simgelerini ve kentin genelini GTA sayesinde öğrendiğinden bahseden Lloris aynı zamanda film endüstrisi ve Dr. Dre'nin de bu kent ve kültüre aşinalık kazanmasında büyük rol oynadığını söylüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Açıkçası durum bizim için de pek farklı değil. 😅

Açıkçası durum bizim için de pek farklı değil. 😅

👇

👇

Veya iyisi mi hiç gitme. 😂

Veya iyisi mi hiç gitme. 😂

Hepimizin "beni buraya bıraksan kaybolmam" dediği bir GTA şehri vardı. Lloris'in sözleri de durumun evrensel olduğunu kanıtlar nitelikte.

Hepimizin "beni buraya bıraksan kaybolmam" dediği bir GTA şehri vardı. Lloris'in sözleri de durumun evrensel olduğunu kanıtlar nitelikte.

Peki sizin bir anda gözlerinizi açsanız dahi kaybolmayacağınız o şehir ve size bunu öğreten GTA oyunu hangisi?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?