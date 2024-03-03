Los Angeles FC'ye Transfer Olan Hugo Lloris'in Şehri Öğrenme Yolu Epey Tanıdık Gelecek
Los Angeles FC'ye Transfer Olan Hugo Lloris'in Şehri Öğrenme Yolu Epey Tanıdık Gelecek
İçeriğin Devamı Aşağıda
2013 yılında çıkan GTA 5 koskoca bir şehri her detayıyla ayaklarımızın altına seriyordu.
Ne demek istediğimizi hemen bir örnekle anlatalım. Burası oyundaki Galileo Gözlem Evi.
Burası ise Los Angeles'ta bulunan Griffith Gözlem Evi. Örnekler elbette bu kadarla da sınırlı değil.
Pek çoğumuz Miami'nin belli bölgelerinden tutun da Los Angeles'ın farklı sokaklarına kadar bazı noktalara koysanız kaybolmayacak durumdayız. Görünüşe göre ünlü kaleci Hugo Lloris için de durum ve sebep de bize benzer.
"Bu oyunu Playstation'da o kadar çok oynadım ki, buraya gelmeden şehrin tüm simgelerini biliyormuşum gibi bir izlenime kapıldım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Açıkçası durum bizim için de pek farklı değil. 😅
👇
Veya iyisi mi hiç gitme. 😂
Hepimizin "beni buraya bıraksan kaybolmam" dediği bir GTA şehri vardı. Lloris'in sözleri de durumun evrensel olduğunu kanıtlar nitelikte.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda