Amazon Prime Gaming Mart Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: Listede Yok Yok

Eğer Amazon Prime üyesiyseniz hesabınızla Prime Gaming'e giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmından oyunlara erişebilirsiniz. Oyunların yukarıda belirtilen tarihlerde bedava olacaklarını da hatırlatmakta fayda var. Daha sonrasında 'Talep Et' butonuna tıklayarak oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu noktada kimi oyunların doğrudan Amazon hesabınıza eklendiğini, kimileri için ise Epic Games Store gibi harici bir hesabınızı bağlamanız gerektiğini hatırlatalım.