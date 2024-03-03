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Amazon Prime Gaming Mart Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: Listede Yok Yok

Amazon Prime Gaming Mart Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: Listede Yok Yok

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 16:57

Amazon'un oyuncuların kütüphanelerini şenlendirecek bedava oyunları ortaya çıktı. Mart ayı boyunca Amazon Prime Gaming ile birbirinden güzel oyunlara ekstra bir ücret ödemeden kavuşacağız.

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Amazon'un aylık abonelik sistemi biz oyuncular için de harika fırsatlar sunuyor.

Amazon'un aylık abonelik sistemi biz oyuncular için de harika fırsatlar sunuyor.

Denemesi ilk ay bedava, ardından ise aylık 39 TL olan sisteme dahil olan Prime Gaming ile birlikte biz oyuncular ise her ay bedava oyunların yanında Twitc'te farklı avantajlara ve oyun içi ücretsiz ögelere de sahip oluyoruz.

Amazon Prime 2024 Mart ayında toplam Steam değerleri 2,700 TL'yi aşan harika oyunlarla karşımızda.

Amazon Prime 2024 Mart ayında toplam Steam değerleri 2,700 TL'yi aşan harika oyunlarla karşımızda.

Ay boyunca belirli aralıklarla abonelerine bedava oyunlar sunacak olan Amazon Prime Gaming bu ay karşımıza toplam Steam değerleri 2,700 TL'yi aşan sekiz farklı oyunla çıkacak.

Amazon Prime Gaming'in mart ayı boyunca abonelerine ücretsiz vereceği oyunlar ise şöyle:

Amazon Prime Gaming'in mart ayı boyunca abonelerine ücretsiz vereceği oyunlar ise şöyle:

  • Fallout 2 - 7 Mart

  • Scarf - 7 Mart

  • Mystery Case Files: Moths to a Flame - 14 Mart

  • Invincible Presents: Atom Eve - 14 Mart

  • Pearls of Atlantis: The Cove - 21 Mart

  • Bus Simulator 21: Next Stop - 28 Mart

  • Through the Darkest of Times - 28 Mart

  • Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker - 28 Mart

Peki bu oyunları kütüphanelerimize nasıl ekleyeceğiz?

Peki bu oyunları kütüphanelerimize nasıl ekleyeceğiz?

Eğer Amazon Prime üyesiyseniz hesabınızla Prime Gaming'e giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmından oyunlara erişebilirsiniz. Oyunların yukarıda belirtilen tarihlerde bedava olacaklarını da hatırlatmakta fayda var. Daha sonrasında 'Talep Et' butonuna tıklayarak oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu noktada kimi oyunların doğrudan Amazon hesabınıza eklendiğini, kimileri için ise Epic Games Store gibi harici bir hesabınızı bağlamanız gerektiğini hatırlatalım.

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