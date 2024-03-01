Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi 8 Crafting Oyunu

Elbette bu listede olmazsa olmaz bir oyun daha var, o da Minecraft. Uçsuz bucaksız dünyası içerisinde hayal gücünüzün bir sınırı olmayan bu oyunda arkadaşlarınız ile birlikte dilerseniz hayatta kalma modunu oynayabilir, dilerseniz farklı sunuculara girerek diğer insanların dünyasına ortak olabilirsiniz.