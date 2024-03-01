Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi 8 Crafting Oyunu
Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi 8 Crafting Oyunu
Bir şeyler ürettiğiniz ve üretirken dakikaların nasıl geçtiğini anlamadığınız crafting oyunları günümüzde pek bir popüler. Kimisi simülasyon türüne, kimisi ise hayatta kalma türüne odaklanıyor. Ama odak noktaları hep aynı, bir şeyler üretmek!
Bu listede arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz 8 farklı oyundan bahsediyoruz.
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1. Stardew Valley
2. Don't Starve Together
3. No Man's Sky
4. Minecraft
5. Factorio
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6. Raft
7. Terraria
8. Sons Of The Forest
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