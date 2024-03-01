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Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi 8 Crafting Oyunu

Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi 8 Crafting Oyunu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 10:02

Bir şeyler ürettiğiniz ve üretirken dakikaların nasıl geçtiğini anlamadığınız crafting oyunları günümüzde pek bir popüler. Kimisi simülasyon türüne, kimisi ise hayatta kalma türüne odaklanıyor. Ama odak noktaları hep aynı, bir şeyler üretmek!

Bu listede arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz 8 farklı oyundan bahsediyoruz.

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1. Stardew Valley

1. Stardew Valley

Listemizin en tepesinde kesinlikle o var; Stardew Valley. Bir çiftlik sahibi olduğunuz ve yakın kasaba halkıyla ilişkiler kurarak hem kendinizi hem de çiftliğinizi geliştirmeye çalıştığınız Stardew Valley, arkadaşlarınız ile birlikte oynarken zamanın su gibi aktığını hissettiren bir yapım.

2. Don't Starve Together

2. Don't Starve Together

Eşli hayatta kalma oyunu denilince akla gelen ilk isimlerden birisi olan Don't Starve Together, halen daha popülerliğini korumaya devam ediyor. İlginç yaratıklarla savaşacak, yeni yerler keşfedecek ve garip dünyasında hayatta kalmaya çalışacaksınız.

3. No Man's Sky

3. No Man's Sky

İlk çıktığında oldukça sorunlu olan fakat günümüzde çok iyi bir konuma gelen No Man's Sky içerisinde prosedürel olarak oluşturulan gezegenlerle birlikte karmaşık bir uzay macerasına çıkacaksınız. Özellikle yanınızda biri olunca çok daha fazla zevk veren bu yapıma göz atmayı unutmayın.

4. Minecraft

4. Minecraft

Elbette bu listede olmazsa olmaz bir oyun daha var, o da Minecraft. Uçsuz bucaksız dünyası içerisinde hayal gücünüzün bir sınırı olmayan bu oyunda arkadaşlarınız ile birlikte dilerseniz hayatta kalma modunu oynayabilir, dilerseniz farklı sunuculara girerek diğer insanların dünyasına ortak olabilirsiniz.

5. Factorio

5. Factorio

Hayal gücünüzün ön plana çıkacağı Factorio, kendi fabrikanızı kurduğunuz ve üretiminden sevkiyatına her şeyi ile ilgilenmeniz gereken bir yapım. Detayları ile ünlü bu oyunda arkadaşlarınız ile birlikte komplike fabrikalar ve üretim tesisleri kurabilir ve onları yönetmenin keyfine varabilirsiniz.

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6. Raft

6. Raft

Küçük bir sal ile başlayan maceranızda adaları keşfedecek, derin mavilikler içerisinde kendinize yeni ekipmanlar arayacaksınız. Daha sonra bunlarla salınızı büyütecek ve kendinize yeni bir ev yapacaksınız. Özellikle arkadaşlarla oynaması daha zevkli olan Raft, 2022 yılında Tam Sürüme geçtiğinden beri büyük kitlelere hitap etmiş durumda.

7. Terraria

7. Terraria

'Minecraft ama biraz daha gelişmişi' denilen Terraria, dünyası içerisinde tonla aktivite barındıran bir oyun. Arkadaşlarınız ile birlikte yeni yerler inşa edebilir, keşifler yapabilir ve canavarlar ile savaşabilirsiniz. Detaylarıyla ünlü olan Terraria içerisinde kaybolmak oldukça kolay, dikkat edin!

8. Sons Of The Forest

8. Sons Of The Forest

Çıktığında Steam'i sallayan ve hatta platformun çökmesine bile neden olan Sons Of The Forest, şüphesiz bu listedeki en beğenilecek yapımlardan bir diğeri. Açık dünyası içerisinde hayatta kalmanın, özellikle geceleri avlanmadan kurtulabilmenin gerilimini hissetmek isterseniz bir göz atabilirsiniz.

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