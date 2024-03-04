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Steam Anlık Oyuncu Sayısı Rekorunu Tazeledi: 34 Milyonu Aştı

Steam Anlık Oyuncu Sayısı Rekorunu Tazeledi: 34 Milyonu Aştı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 22:27

Steam henüz geçtiğimiz ay kırmış olduğu anlık oyuncu sayısı rekorunu bir basamak daha yukarı taşıyarak kendi rekorunu egale etti. Sayı 34 milyonu aştı.

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Bir zamanlar özellikle indirim dönemlerinde kapısını aşındırdığımız Steam ile TL kararının ardından Türk oyuncular olarak aramız limoni sayılır.

Bir zamanlar özellikle indirim dönemlerinde kapısını aşındırdığımız Steam ile TL kararının ardından Türk oyuncular olarak aramız limoni sayılır.

Geçtiğimiz aylarda Arjantin Pesosu ve Türk Lirası desteğini platformdan kaldırarak bu iki ülkede dolara geçen Steam buna karşın hala dünyadaki oyuncuların gözdesi.

Steam eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunda yeni bir eşiği aştı.

Steam eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunda yeni bir eşiği aştı.

34,289,950 milyonluk yeni rekor ile 34 milyon barajını aşmayı başaran Steam'de o saatlerde aktif olarak bir oyunda bulunan oyuncu sayısı ise 11,139,189.

Bir önceki rekor ise ocak ayında gelmişti.

srv.onedio.com

2024'e rekorla başlayan Steam 7 Ocak tarihinde 33,675,229 anlık oyuncu sayısına erişmeyi başarmıştı. Bu rekorun öncesinde ise diğer zirve 2023'ün Mart ayındaydı. Kısacası Steam rekorların arasını da kısaltmaya başladı diyebiliriz.

Steam'e rekor getiren oyunların ilk beşinde ise dört ücretsiz yapım var.

Steam'e rekor getiren oyunların ilk beşinde ise dört ücretsiz yapım var.

Sırasıyla Counter-Strike 2, Dota 2, Pubg: Battlegrounds ve Apex Legends rekor günü en yüksek oyuncuyu barındıran oyunlar olurken onları ise 40 dolarlık fiyat etiketiyle 20242ün sürprizlerinden Helldivers 2 takip ediyor.

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