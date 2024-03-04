Steam Anlık Oyuncu Sayısı Rekorunu Tazeledi: 34 Milyonu Aştı
Steam Anlık Oyuncu Sayısı Rekorunu Tazeledi: 34 Milyonu Aştı
Steam henüz geçtiğimiz ay kırmış olduğu anlık oyuncu sayısı rekorunu bir basamak daha yukarı taşıyarak kendi rekorunu egale etti. Sayı 34 milyonu aştı.
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Bir zamanlar özellikle indirim dönemlerinde kapısını aşındırdığımız Steam ile TL kararının ardından Türk oyuncular olarak aramız limoni sayılır.
Steam eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunda yeni bir eşiği aştı.
Bir önceki rekor ise ocak ayında gelmişti.
Steam'e rekor getiren oyunların ilk beşinde ise dört ücretsiz yapım var.
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