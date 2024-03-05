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Tarım ve Hayvancılık Aşkıyla Evine Gerçek Traktör Kuran Oyuncunun Simülasyona Boyut Atlatan Ortamı

Tarım ve Hayvancılık Aşkıyla Evine Gerçek Traktör Kuran Oyuncunun Simülasyona Boyut Atlatan Ortamı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 12:27

Son teknoloji ürünler, harika ışıklandırmalar ve rahatlayıp oyunun tadını çıkartmaya teşvik eden ortamlar oyuncular olarak çoğumuzun hayali olsa da insan bazen yaşadığı oyunun gerçekten içinde hissetmek istiyor. Bu oyuncu ise bahsettiğimiz şeyi tam olarak başarmış!

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Oyuncuya gerçeğe en yakın deneyimi sunan simülasyon oyunları hayli revaçta.

Oyuncuya gerçeğe en yakın deneyimi sunan simülasyon oyunları hayli revaçta.

Oyun dünyasının en güzel yanlarından biri de bu, neredeyse dilediğini her şeye uygun bir simülasyon oyunu muhakkak var.

Kimi oyuncular ise durumu bir adım daha ileri taşıyıp oyunun tam olarak içine girmek istiyorlar.

Kimi oyuncular ise durumu bir adım daha ileri taşıyıp oyunun tam olarak içine girmek istiyorlar.

Özellikle yarış oyunu tutkunlarının kurduğu gerçeği aratmayan tepkiler veren sistemler yalan yok hepimizi biraz kıskandırıyor.

Çiftçilik simülasyonu oynamak için evine gerçek bir traktör kabini taşıyan bu oyuncu ise duruma boyut atlatmış durumda.

Çiftçilik simülasyonu oynamak için evine gerçek bir traktör kabini taşıyan bu oyuncu ise duruma boyut atlatmış durumda.

Gerçek bir traktör kabini içine hayalindeki sistemi inşa eden oyuncu ayrıca kabinin içini de teypten gösterge ekranlarına kadar farklı şeylerle donatmış.

Buyurun iyisi mi neden bahsettiğimizi kendi gözlerinizle görün!

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