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Netflix Abonelerine Ücretsiz! Hades Netflix'in Oyun Kütüphanesine Ekleniyor

Netflix Abonelerine Ücretsiz! Hades Netflix'in Oyun Kütüphanesine Ekleniyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
06.03.2024 - 14:45

Oyunlarla ilgili yaptığı atılımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Netflix'in oyun kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Netflix'in kullanıcılarının beğenisine sunacağı sıradaki oyunlardan biri ise son yılların en çok dikkat çeken bağımsız oyunlarından Hades.

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Netflix Games platformun kullanıcılarına sunduğu bir oyun kütüphanesi.

Netflix Games platformun kullanıcılarına sunduğu bir oyun kütüphanesi.

İçerisinde Netflix dizilerinden ilham alan oyunlardan tutun da Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition gibi ses getiren yapımlara kadar pek çok oyun barındıran Netflix Games'in kütüphanesi de genişlemeye devam ediyor.

Son yılların en sevilen bağımsız oyunlarından olan Hades 19 Mart tarihinde Netflix Games kütüphanesine ekleniyor.

Son yılların en sevilen bağımsız oyunlarından olan Hades 19 Mart tarihinde Netflix Games kütüphanesine ekleniyor.

Görsel tarzı, ilgi çekici hikayesi ve akıcı aksiyonu ile roguelike türüne ilgisi olmayan oyuncuların dahi ilgisini çekip çıktığı yıl ve sonrasında da ödüle doymamış olan Hades bizleri yer altının genç prensi Zagreus'un çevresinde şekillenen bir hikaye ve kaçış macerasına konuk ediyor.

Netflix Games kütüphanesine eklenecek olan Hades iOS platformunda oynanabilecek.

Netflix Games kütüphanesine eklenecek olan Hades iOS platformunda oynanabilecek.

Android kullanıcısı aboneler biraz üzülecekler ancak yakın zamanda kütüphaneye eklenecek olan Hades'i deneyimleyebilmek için iOS işletim sistemine sahip bir cihaza sahip olmak gerekecek.

Hades'in yanında dikkat çeken pek çok diğer oyuna da yine Netflix Games kütüphanesinden erişebileceğinizi hatırlatalım.

Hades'in yanında dikkat çeken pek çok diğer oyuna da yine Netflix Games kütüphanesinden erişebileceğinizi hatırlatalım.

Yakın zamanda platforma eklenen Football Manager 2024 Mobile, ilk çıkışındaki problemleri ile büyük eleştiriler almış olsa da nostaljik hislerimizin ağır bastığı Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ve FMV türünün son yıllardaki en başarılı örneklerinden Immortality şu anda Netflix Games kütüphanesinde yer alan oyunlardan yalnızca bazıları.

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