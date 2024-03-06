Netflix Abonelerine Ücretsiz! Hades Netflix'in Oyun Kütüphanesine Ekleniyor
Netflix Abonelerine Ücretsiz! Hades Netflix'in Oyun Kütüphanesine Ekleniyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Netflix Games platformun kullanıcılarına sunduğu bir oyun kütüphanesi.
Son yılların en sevilen bağımsız oyunlarından olan Hades 19 Mart tarihinde Netflix Games kütüphanesine ekleniyor.
Netflix Games kütüphanesine eklenecek olan Hades iOS platformunda oynanabilecek.
Hades'in yanında dikkat çeken pek çok diğer oyuna da yine Netflix Games kütüphanesinden erişebileceğinizi hatırlatalım.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda