Netflix Abonelerine Ücretsiz! Hades Netflix'in Oyun Kütüphanesine Ekleniyor

Görsel tarzı, ilgi çekici hikayesi ve akıcı aksiyonu ile roguelike türüne ilgisi olmayan oyuncuların dahi ilgisini çekip çıktığı yıl ve sonrasında da ödüle doymamış olan Hades bizleri yer altının genç prensi Zagreus'un çevresinde şekillenen bir hikaye ve kaçış macerasına konuk ediyor.