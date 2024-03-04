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Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Çıkış Haftası Boyunca Ücretsiz!

Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Çıkış Haftası Boyunca Ücretsiz!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 00:16

Her hafta bedava oyunlarına dadanıp kütüphanelerimizi doldurduğumuz Epic Games Store'da bu hafta bizleri henüz çıkmamış olan bir oyun bekliyor.

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Epic Games Store'un hafta boyunca bedava dağıttığı oyunları kapmak en keyifli rutinlerimizden.

Epic Games Store'un hafta boyunca bedava dağıttığı oyunları kapmak en keyifli rutinlerimizden.

Kimi zaman büyük bütçeli ve ses getirmiş AAA yapımları, kimi zaman ise tatlı mı tatlı bağımsız oyunları ve çok daha fazlasını kullanıcılarına hafta boyunca ücretsiz olarak sunan Epic Games Store oyuncular olarak perşembe günlerini bi' ayrı bekleme sebebimiz.

Bu haftanın bedava oyunu ise nostaljik rüzgarlar estirecek modern bir yapım olan Astro Duel 2.

Bu haftanın bedava oyunu ise nostaljik rüzgarlar estirecek modern bir yapım olan Astro Duel 2.

Platfrom ve aksiyonu birlikte harmanlayarak ortaya temposu yüksek bir oynanış çıkartan Astro Duel 2 benimsediği görsel tarzla retro tutkunlarının ilk andan ilgisini çekecek bir oyun. Çok oyunculu olarak da deneyimlenebilecek oyunda aynı zamanda farklı oyun modları da yer alıyor.

Astro Duel 2'nin çıkış tarihi de 7 Mart Perşembe.

Astro Duel 2'nin çıkış tarihi de 7 Mart Perşembe.

Henüz çıkmamış olan oyunumuz oyuncuların beğenisine sunulduğu ilk günden itibaren bir hafta boyunca Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Şimdiden radara almakta ve sabırla beklemekte fayda var.

Geçtiğimiz haftanın bedava oyununu kapmak için ise hala vaktiniz var.

Geçtiğimiz haftanın bedava oyununu kapmak için ise hala vaktiniz var.

29 Şubat itibariyle bedava olan ve Steam'de 6,59 dolarlık fiyat etiketine sahip Aerial_Knight's Never Yield 7 Mart Perşembe saat 18:00'e kadar ücretsiz. Kısacası oyun yerini Astro Duel 2'ye bırakana kadar Aerial_Knight's Never Yield'ı hala kapabilirsiniz.

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