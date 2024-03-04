Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Çıkış Haftası Boyunca Ücretsiz!

Kimi zaman büyük bütçeli ve ses getirmiş AAA yapımları, kimi zaman ise tatlı mı tatlı bağımsız oyunları ve çok daha fazlasını kullanıcılarına hafta boyunca ücretsiz olarak sunan Epic Games Store oyuncular olarak perşembe günlerini bi' ayrı bekleme sebebimiz.