Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Çıkış Haftası Boyunca Ücretsiz!
Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Çıkış Haftası Boyunca Ücretsiz!
Her hafta bedava oyunlarına dadanıp kütüphanelerimizi doldurduğumuz Epic Games Store'da bu hafta bizleri henüz çıkmamış olan bir oyun bekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Epic Games Store'un hafta boyunca bedava dağıttığı oyunları kapmak en keyifli rutinlerimizden.
Bu haftanın bedava oyunu ise nostaljik rüzgarlar estirecek modern bir yapım olan Astro Duel 2.
Astro Duel 2'nin çıkış tarihi de 7 Mart Perşembe.
Geçtiğimiz haftanın bedava oyununu kapmak için ise hala vaktiniz var.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda