Çıkmasına Sayılı Günler Kala Dragon's Dogma 2 ile İlgili Bilinen Tüm Detayları Derledik!

Dragon's Dogma 2 temelde bir rol yapma oyunu. Bunun yanında ilk oyun aksiyon konusunda da iyi bir deneyim sunmayı başarıyordu. İkinci oyunda da var olan sistemin daha da geliştirileceğini biliyoruz. Rol yapma ögeleri de korunacak ve daha da iyi bir hale getirilecek. Çeşitli bir karakter havuzu bulunacak. Oyuncunun isteğine göre büyü, yakın saldırı ve okçuluk odaklı buildler yapılabilecek.