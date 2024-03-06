Çıkmasına Sayılı Günler Kala Dragon's Dogma 2 ile İlgili Bilinen Tüm Detayları Derledik!
Çıkmasına Sayılı Günler Kala Dragon's Dogma 2 ile İlgili Bilinen Tüm Detayları Derledik!
22 Mart'ta çıkacak olan Dragon's Dogma 2, birçok oyuncu tarafından merakla bekleniyor. Peki bu oyun hakkında neler biliyoruz?
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1. Bilmeyenler için Dragon's Dogma'yı biraz anlatalım.
2. Rol yapma ögeleri ve kesintisiz aksiyon.
3. Oyunda parti yönetimi de olacak.
4. İkinci oyun teknik açıdan günümüz seviyesini yakalayacak.
5. Dragon's Dogma 2'nin yönetmeni oyunu geliştirirken GTA 5'den ilham almış.
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6. Bu durum doğal olarak oyunun açık dünyasını etkilecek.
7. Açık dünyanın yanı sıra düşman çeşitliliğinde de zenginlik sağlanacak.
8. Oyunun süresinin ilk oyuna yakın olması bekleniyor.
9. Oyunu deneyimleyen basın kuruluşları yapımı övgüye boğdu.
10. Dragon's Dogma 2, konsollarda FPS kilidi bulundurmayacak.
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11. Dragon's Dogma 2, bu ayın sonunda oyuncularla buluşacak.
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