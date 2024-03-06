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Çıkmasına Sayılı Günler Kala Dragon's Dogma 2 ile İlgili Bilinen Tüm Detayları Derledik!

Çıkmasına Sayılı Günler Kala Dragon's Dogma 2 ile İlgili Bilinen Tüm Detayları Derledik!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 19:33

22 Mart'ta çıkacak olan Dragon's Dogma 2, birçok oyuncu tarafından merakla bekleniyor. Peki bu oyun hakkında neler biliyoruz?

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1. Bilmeyenler için Dragon's Dogma'yı biraz anlatalım.

1. Bilmeyenler için Dragon's Dogma'yı biraz anlatalım.

Dragon's Dogma'nın ilk oyunu 2012 yılında oyuncularla buluşmuştu. Aksiyon, rol yapma ögelerini bünyesinde barındıran yapım, birçok oyuncu tarafından beğenilmişti. Uzun bir oynanış süresi sunan ilk oyun, bu süreyi etkili kullanmayı da başarıyordu. Özellikle rol yapma tarafında oyuncuların ilgisini ve beğenisini toplamıştı. Hikâye tarafında ise 'Arisen' adlı seçilmiş bir kişiyi kontrol ediyorduk. Seçilmiş kişi olarak nitelendirilen ana karakterimiz, kendini öldürüp kalbini çalan ejderhanın peşine düşüyordu. Devam oyununda da bu tema etrafında dönen bir hikâye bizlere sunulacak.

2. Rol yapma ögeleri ve kesintisiz aksiyon.

2. Rol yapma ögeleri ve kesintisiz aksiyon.

Dragon's Dogma 2 temelde bir rol yapma oyunu. Bunun yanında ilk oyun aksiyon konusunda da iyi bir deneyim sunmayı başarıyordu. İkinci oyunda da var olan sistemin daha da geliştirileceğini biliyoruz. Rol yapma ögeleri de korunacak ve daha da iyi bir hale getirilecek. Çeşitli bir karakter havuzu bulunacak. Oyuncunun isteğine göre büyü, yakın saldırı ve okçuluk odaklı buildler yapılabilecek.

3. Oyunda parti yönetimi de olacak.

3. Oyunda parti yönetimi de olacak.

Dragon's Dogma 2, bizlere yanımızda bulunduracağımız bir parti sistemi de sunacak. Bu sisteme istediğimiz build yapısına göre NPC ekleyebileceğiz. Bu NPC'ler ise yapay zeka tarafından kontrol edilecek ve oyunun büyük bir kesminde bizlere yardımcı olacak. Bu dost parti üyelerinin özelleştirmelerini ve geliştirmelerini de siz yapacaksınız.

4. İkinci oyun teknik açıdan günümüz seviyesini yakalayacak.

5. Dragon's Dogma 2'nin yönetmeni oyunu geliştirirken GTA 5'den ilham almış.

5. Dragon's Dogma 2'nin yönetmeni oyunu geliştirirken GTA 5'den ilham almış.

Dragon's Dogma 2'nin arkasındaki isim olan Hideaki Itsuno, oyunun geliştirme süreci ile ilgili birkaç detayı medya ile paylaşmıştı. Ana amacının oyunun mekaniklerini geliştirmek olduğunu söyleyen Itsuno, ilk oyunda bunu yapacak teknolojiye sahip olmadığını da söylemişti. Ayrıca Itsuno, Dragon's Dogma 2'nin geliştirme aşamasında açık dünya konusunda GTA 5'i örnek aldıklarından da bahsetmişti.

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6. Bu durum doğal olarak oyunun açık dünyasını etkilecek.

6. Bu durum doğal olarak oyunun açık dünyasını etkilecek.

GTA 5'in açık dünyası ve çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda Dragon's Dogma 2'de de buna yakın bir deneyim görmemiz mümkün. Açık dünyanın zaten büyük olacağını biliyoruz. İçerik konusunda da yan etkinliklerlerle ve görev zincirleri ile çeşitlendirilmiş bir dünya bizleri bekliyor olacak. Oyunun kapalı test sürecinde yer alan basın kuruluşları da açık dünyanın olumlu yanlarından çokça bahsetmişti.

7. Açık dünyanın yanı sıra düşman çeşitliliğinde de zenginlik sağlanacak.

7. Açık dünyanın yanı sıra düşman çeşitliliğinde de zenginlik sağlanacak.

Dragon's Dogma 2, birçok düşman tipini bünyesinde barındıracak. Oyunun isminde de yer alan ejderhalar kaçınılmaz düşmanlarımız. Bunların yanında çeşitli ırklardan oluşan düşman havuzu da oyunda yer alacak. Ayrıca insanlar, devasa boyuttaki düşmanlar ve doğal hayattaki canlılar da bizler için tehdit oluşturabilecek.

8. Oyunun süresinin ilk oyuna yakın olması bekleniyor.

8. Oyunun süresinin ilk oyuna yakın olması bekleniyor.

İlk Dragon's Dogma oyunu yaklaşık 30-40 saat arası bir hikâye deneyimi sunuyordu. İkinci oyunla birlikte de bu civarlarda bir süre beklemek yanlış olmaz. Tabii oynanış süresini etkileyen birçok faktör de var. Oyunun zorluğu, yan görev yapma sıklığınız ve tabii tekrar oynanabilirlik, oyunda geçireceğiniz vakti etkileyen başlıca unsurlar.

9. Oyunu deneyimleyen basın kuruluşları yapımı övgüye boğdu.

9. Oyunu deneyimleyen basın kuruluşları yapımı övgüye boğdu.

Kısa bir süre önce basın kuruluşları için kapalı bir oyun oturumu gerçekleştirildi. Bu oturum sonucunda da oyunu oynayan eleştirmenler yorumlarını kullanıcılara aktardı. Bu yorumlara göre Dragon's Dogma 2 bizlere oldukça sağlam bir deneyim sunmaya geliyor. Bazı eleştirmenler Capcom'un en iyi işlerinden biri olduğunu söylerken bazıları da bu yapımın yılın oyunu olabileceğini ileri sürdü.

10. Dragon's Dogma 2, konsollarda FPS kilidi bulundurmayacak.

10. Dragon's Dogma 2, konsollarda FPS kilidi bulundurmayacak.

Birkaç hafta öncesinde Dragon's Dogma 2'nin yeni nesil konsollarda 30 FPS kilitli olarak çıkacağı söylentileri çıkmıştı. Kısa bir süre sonra da oyunun yönetmeni Hideaki Itsuno bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Dragon's Dogma 2, FPS kilidine sahip olmayacak fakat sunulacak FPS değerleri ile ilgili net bir açıklama da gelmiş değil.

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11. Dragon's Dogma 2, bu ayın sonunda oyuncularla buluşacak.

11. Dragon's Dogma 2, bu ayın sonunda oyuncularla buluşacak.

Dragon's Dogma 2, 22 Mart tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun yeni nesil konsollara ve PC platformuna çıkacak. Oyun ile ilgili herhangi bir demo yayınlanmadı fakat çıkışına yakın bir tarihte Capcom'un bir deneme sürümü yayınlaması bekleniyor.

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