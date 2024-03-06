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Bilim Kurgu Oyunu The Alters İlk Oynanış Fragmanı İle Görücüye Çıktı

Bilim Kurgu Oyunu The Alters İlk Oynanış Fragmanı İle Görücüye Çıktı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 01:28

11 Bit Studios tarafından geliştirilen bilim kurgu ve macera oyunu The Alters, sessizliğini resmen bozdu ve uzun bir süre sonra ilk oynanış fragmanıyla karşımıza çıktı.

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İlk kez 2022'de duyurulmuştu.

İlk kez 2022'de duyurulmuştu.

İlk olarak 2022'de oldukça garip bir fragman ile duyurulan The Alters, o günden bu güne sessizliğini korumaya devam etmişti. Ancak geçtiğimiz saatlerde düzenlenen ve dün bahsettiğimiz Xbox sunumu içerisinde oyundan yeni bir fragman görme şansına sahip olduk.

Jan Dolski ve kopyaları!

Jan Dolski ve kopyaları!

Güneş ışınlarının bile zararlı olduğu bir gezegenden kaçmaya çalışan Jan Dolski ve ürettiği kopyalarının ilgi çekici hikayesine ortak olacağımız The Alters, 2024 yılında çıkacak ancak henüz net bir tarih verilmiş değil.

İlk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek!

İlk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek!

Heyecanla beklenen bilim kurgu oyunu The Alters, aynı zamanda ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecek. Özellikle ülkemizde oyun fiyatlarının yüksek olması sebebiyle bu durum bizim için iyi bir şey.

Fragman ise görselliği ile büyülüyor!

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