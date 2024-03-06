Bilim Kurgu Oyunu The Alters İlk Oynanış Fragmanı İle Görücüye Çıktı
Bilim Kurgu Oyunu The Alters İlk Oynanış Fragmanı İle Görücüye Çıktı
11 Bit Studios tarafından geliştirilen bilim kurgu ve macera oyunu The Alters, sessizliğini resmen bozdu ve uzun bir süre sonra ilk oynanış fragmanıyla karşımıza çıktı.
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İlk kez 2022'de duyurulmuştu.
Jan Dolski ve kopyaları!
İlk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek!
Fragman ise görselliği ile büyülüyor!
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