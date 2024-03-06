Bilim Kurgu Oyunu The Alters İlk Oynanış Fragmanı İle Görücüye Çıktı

İlk olarak 2022'de oldukça garip bir fragman ile duyurulan The Alters, o günden bu güne sessizliğini korumaya devam etmişti. Ancak geçtiğimiz saatlerde düzenlenen ve dün bahsettiğimiz Xbox sunumu içerisinde oyundan yeni bir fragman görme şansına sahip olduk.