Remedy'den Yeni Güncelleme: Alan Wake 2'nin Sistem Gereksinimleri Düşürüldü!

Oyunun çıkacağı dönem yayınlanan sistem gereksinimleri, bir hayli yüksekti. Bu da doğal olarak oyuncularda bir hayal kırıklığı yarattı. Birçok oyuncu, yüksek sistem gereksinimi nedeni ile oyunu deneyimleyemedi. Bunun yanında sistemi iyi olup optimizasyon konusunda sıkıntı çekenler de vardı.