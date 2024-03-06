Remedy'den Yeni Güncelleme: Alan Wake 2'nin Sistem Gereksinimleri Düşürüldü!
Remedy'den Yeni Güncelleme: Alan Wake 2'nin Sistem Gereksinimleri Düşürüldü!
Geçen yılın sürprizlerinden olan Alan Wake 2, yeni gelen güncelleme ile sistem gereksinimlerini güncelledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Alan Wake 2, optimizasyon sorunlarını düzelten bir güncelleme yayınladı.
Sadece minimum gereksinimlerde değişiklik yapıldı.
Yayınlanan ilk sistem gereksinimleri birçok kullanıcıyı üzmüştü.
Alan Wake 2'nin başarısı gün geçtikçe artıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda