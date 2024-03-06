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Remedy'den Yeni Güncelleme: Alan Wake 2'nin Sistem Gereksinimleri Düşürüldü!

Remedy'den Yeni Güncelleme: Alan Wake 2'nin Sistem Gereksinimleri Düşürüldü!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 20:16

Geçen yılın sürprizlerinden olan Alan Wake 2, yeni gelen güncelleme ile sistem gereksinimlerini güncelledi.

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Alan Wake 2, optimizasyon sorunlarını düzelten bir güncelleme yayınladı.

Alan Wake 2, optimizasyon sorunlarını düzelten bir güncelleme yayınladı.

Bu güncellemeyle birlikte oyunun minimum sistem gereksinimleri de güncellendi. Daha öncesinde en az RTX 2060 ve RX6600 isteyen ekran kartı gereksinimleri düzenlendi. Artık Alan Wake 2'yi oynamak için minimum GTX 1070 ve 5600 XT kartlarından birine sahip olmanız yeterli olacak.

Sadece minimum gereksinimlerde değişiklik yapıldı.

Sadece minimum gereksinimlerde değişiklik yapıldı.

Gelen bu sistem gereksinimi ve optimizasyon güncellemesi sadece minimum yeterlilik için güncellendi. Diğer ayarlar için herhangi bir güncellemeye gidilmedi. Güncellemenin amacı ise oyunu teknik sınırlamalar nedeniyle deneyimlemeyen oyunculara ulaşabilmek.

Yayınlanan ilk sistem gereksinimleri birçok kullanıcıyı üzmüştü.

Yayınlanan ilk sistem gereksinimleri birçok kullanıcıyı üzmüştü.

Oyunun çıkacağı dönem yayınlanan sistem gereksinimleri, bir hayli yüksekti. Bu da doğal olarak oyuncularda bir hayal kırıklığı yarattı. Birçok oyuncu, yüksek sistem gereksinimi nedeni ile oyunu deneyimleyemedi. Bunun yanında sistemi iyi olup optimizasyon konusunda sıkıntı çekenler de vardı.

Alan Wake 2'nin başarısı gün geçtikçe artıyor.

Alan Wake 2'nin başarısı gün geçtikçe artıyor.

Daha önce yaptığımız bir haberde Alan Wake 2'nin satış rakamlarını sizlerle paylaşmıştık. Kısa bir sürede 1 milyon kopya barajını aşan yapım, geliştirici ekibi fazlasıyla sevindirdi. Bu da doğal olarak Remedy'nin daha tutkulu işler yapmasına motivasyon sağlıyor. Remedy, yakın bir tarihte  Alan Wake 2 için 2 adet ücretli bir genişleme paketini yayınlamayı planlıyor.

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