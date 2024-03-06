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Steam Fiyatı 2,200 TL'yi Aşan Mortal Kombat 1 Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Steam Fiyatı 2,200 TL'yi Aşan Mortal Kombat 1 Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
06.03.2024 - 23:57

Efsane serinin ses getiren son oyunu Mortal Kombat 1 bu hafta sonu boyunca Steam'de tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek.

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Henüz geçtiğimiz yıl çıkan Mortal Kombat 1 uzun soluklu seride yeni bir perdeyi başlatmıştı.

Henüz geçtiğimiz yıl çıkan Mortal Kombat 1 uzun soluklu seride yeni bir perdeyi başlatmıştı.

Yıllar geçtikçe çok daha vahşi ve çok daha göz alıcı olan oyun serisi hayatlarımıza girdiğinde takvimler 1992 yılını gösteriyordu. Mortal Kombat 1 ise yıllar içinde epeyce dallanıp budaklanmış olan serinin evrenini bir nevi sıfırlayan oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Steam'de 70 dolar, yani yaklaşık 2,223 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Mortal Kombat 1'i bu hafta sonu boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Steam'de 70 dolar, yani yaklaşık 2,223 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Mortal Kombat 1'i bu hafta sonu boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Ücretsiz hafta sonu etkinlikleriyle oyuncuların ilgisini çekmeyi ve oyuncu sayısını arttırmayı amaçlayan firmaların düzenledikleri etkinlikler biz oyunculara yarıyor. Bu kapsamda Mortal Kombat 1'i de Steam üzerinden ücretsiz olarak deneyebileceğiz.

Mortal Kombat 1'in hikaye modunu bir hafta sonuna sığdırmak hiç de zor değil.

Mortal Kombat 1'in hikaye modunu bir hafta sonuna sığdırmak hiç de zor değil.

Metacritic'ten 83 puan kapmayı başaran Mortal Kombat 1'in hikaye modu oyunların ne kadar sürede tamamlandığını ortalama olarak sunan How Long to Beat sitesine göre altı buçuk saat sürüyor. Kısacası Liu Kang tarafından yeniden yaratılan bu evrene bir bakış atmak için bol bol vaktimiz var.

Peki Mortal Kombat 1'i ücretsiz olarak nasıl deneyeceğiz?

Peki Mortal Kombat 1'i ücretsiz olarak nasıl deneyeceğiz?

7-10 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak deneyimlenebilecek oyuna erişmek için Steam hesabınızla platforma giriş yaptıktan sonra oyunun sayfasına erişmeniz gerek. Bunun ardından oyunun sayfasındaki 'Oyunu Oyna' butonuna tıklayarak Mortal Kombat 1'i bilgisayarınıza indirip belirtilen tarih aralığında ücretsiz bir biçimde oynayabilirsiniz. 10 Mart'tan sonra ise oyunu oynamak için satın almanız gerekecek.

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