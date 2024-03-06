Steam Fiyatı 2,200 TL'yi Aşan Mortal Kombat 1 Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Yıllar geçtikçe çok daha vahşi ve çok daha göz alıcı olan oyun serisi hayatlarımıza girdiğinde takvimler 1992 yılını gösteriyordu. Mortal Kombat 1 ise yıllar içinde epeyce dallanıp budaklanmış olan serinin evrenini bir nevi sıfırlayan oyun olarak karşımıza çıkıyor.