Steam Fiyatı 2,200 TL'yi Aşan Mortal Kombat 1 Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek
Steam Fiyatı 2,200 TL'yi Aşan Mortal Kombat 1 Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek
Efsane serinin ses getiren son oyunu Mortal Kombat 1 bu hafta sonu boyunca Steam'de tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek.
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Henüz geçtiğimiz yıl çıkan Mortal Kombat 1 uzun soluklu seride yeni bir perdeyi başlatmıştı.
Steam'de 70 dolar, yani yaklaşık 2,223 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Mortal Kombat 1'i bu hafta sonu boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.
Mortal Kombat 1'in hikaye modunu bir hafta sonuna sığdırmak hiç de zor değil.
Peki Mortal Kombat 1'i ücretsiz olarak nasıl deneyeceğiz?
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