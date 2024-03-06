Duyuru Fragmanı Yayınlandı: PlayStation'un Sevilen Markası Ghost of Tsushima PC'ye Geliyor!

Ghost of Tsushima'nın şüphesiz en güçlü yanı görselliği ve oynanış mekanikleri. Birbirinden güzel manzaralar eşliğinde estetik hareketlerle düşman doğradığımız bu yapım, uzun bir bekleyişin ardından PC oyuncuları ile buluşacak. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor.