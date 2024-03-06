Duyuru Fragmanı Yayınlandı: PlayStation'un Sevilen Markası Ghost of Tsushima PC'ye Geliyor!
Duyuru Fragmanı Yayınlandı: PlayStation'un Sevilen Markası Ghost of Tsushima PC'ye Geliyor!
PlayStation exclusive olan Ghost of Tsushima, birkaç gün önce PC dedikoduları ile ortalığı çalkalamıştı. Dedikodular doğru çıktı ve oyunun PC çıkış fragmanı yayınlandı.
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Ghost of Tsushima Director's Cut PC duyuru fragmanı yayınlandı.
Ghost of Tsushima'nın hikâyesi.
Büyüleyici grafikler ve tatminkar oynanış mekanikleri.
Ghost of Tsushima, 16 Mayıs'ta PC için çıkacak.
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