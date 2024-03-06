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Duyuru Fragmanı Yayınlandı: PlayStation'un Sevilen Markası Ghost of Tsushima PC'ye Geliyor!

Duyuru Fragmanı Yayınlandı: PlayStation'un Sevilen Markası Ghost of Tsushima PC'ye Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 20:17

PlayStation exclusive olan Ghost of Tsushima, birkaç gün önce PC dedikoduları ile ortalığı çalkalamıştı. Dedikodular doğru çıktı ve oyunun PC çıkış fragmanı yayınlandı.

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Ghost of Tsushima Director's Cut PC duyuru fragmanı yayınlandı.

Ghost of Tsushima'nın hikâyesi.

Ghost of Tsushima'nın hikâyesi.

Ghost of Tsushima bizleri Moğol istilası dönemindeki Japonya'ya götürüyor. Jin Sakai adındaki samuraya hayat verdiğimiz oyun, mağlubiyete uğramış ana karakterimizin intikam hikâyesini bizlere sunuyor. Oyunun güçlü bir hikâye anlatımı bulunmakta.

Büyüleyici grafikler ve tatminkar oynanış mekanikleri.

Büyüleyici grafikler ve tatminkar oynanış mekanikleri.

Ghost of Tsushima'nın şüphesiz en güçlü yanı görselliği ve oynanış mekanikleri. Birbirinden güzel manzaralar eşliğinde estetik hareketlerle düşman doğradığımız bu yapım, uzun bir bekleyişin ardından PC oyuncuları ile buluşacak. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor.

Ghost of Tsushima, 16 Mayıs'ta PC için çıkacak.

Ghost of Tsushima, 16 Mayıs'ta PC için çıkacak.

Yaz aylarında çıkacak olan Ghost of Tsushima için ön sipariş de açıldı. Oyunun Epic Games Store fiyatı 1,499 TL olarak belirlendi. Steam tarafında ise oyunun fiyatı 59,99 dolar olarak etiketlendirilmiş. Oyunu ön siparişle alan oyuncular oyun içi birkaç kozmetik ögeye sahip olacak.

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