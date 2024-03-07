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Merakla Beklenen Frostpunk 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Merakla Beklenen Frostpunk 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.03.2024 - 13:49

Bizleri kıyamet sonrası bir dünyaya götüren enteresan şehir ve koloni kurma simülasyonu Frostpunk 2 için çıkış tarihi nihayet açıklandı.

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2018 yılında karşımıza çıkan Frostpunk kısa sürede oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı.

2018 yılında karşımıza çıkan Frostpunk kısa sürede oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Dünyaya daimi bir kışın hakim olduğu distopik bir evrende geçen oyunumuzun arkasında ise This War of mine gibi başarılı işleriyle tanıdığımız 11 Bit Studios var. Türe aşina olmayanları dahi ilginç teması ve evreniyle kendine çekmeyi başarmış olan oyunumuzun devamı için ise gözlerimiz yollardaydı.

Frostpunk 2 ise 2021 yılında duyurulmuştu.

Frostpunk 2'nin çıkış tarihi de nihayet belli oldu.

Frostpunk 2'nin çıkış tarihi de nihayet belli oldu.

2021 yılında duyurulan ve geliştirme aşamasında olan oyuna herhangi bir erteleme olmaması halinde 25 Temmuz 2024 tarihinde kavuşacağız. PC, Xbox Series X/S ve PS5 için çıkacak oyun ayrıca ilk günden Game Pass kütüphanesine de eklenecek.

Peki Frostpunk 2'nin fiyatı ne olacak?

Peki Frostpunk 2'nin fiyatı ne olacak?

Steam'de ön siparişe açılan Frostpunk 2'nin temel sürümü 20,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bunun yanında diğer platformlar için ise ön sipariş süreci henüz başlamış değil.

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