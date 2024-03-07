Merakla Beklenen Frostpunk 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı
Merakla Beklenen Frostpunk 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı
Bizleri kıyamet sonrası bir dünyaya götüren enteresan şehir ve koloni kurma simülasyonu Frostpunk 2 için çıkış tarihi nihayet açıklandı.
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2018 yılında karşımıza çıkan Frostpunk kısa sürede oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı.
Frostpunk 2 ise 2021 yılında duyurulmuştu.
Frostpunk 2'nin çıkış tarihi de nihayet belli oldu.
Peki Frostpunk 2'nin fiyatı ne olacak?
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