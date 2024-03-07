Merakla Beklenen Frostpunk 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Dünyaya daimi bir kışın hakim olduğu distopik bir evrende geçen oyunumuzun arkasında ise This War of mine gibi başarılı işleriyle tanıdığımız 11 Bit Studios var. Türe aşina olmayanları dahi ilginç teması ve evreniyle kendine çekmeyi başarmış olan oyunumuzun devamı için ise gözlerimiz yollardaydı.