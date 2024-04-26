Fallout 4 Yeni Nesil Güncellemesi Nihayet Oynanabilir Oldu
Fallout 4 Yeni Nesil Güncellemesi Nihayet Oynanabilir Oldu
Amazon imzalı diziyle birlikte tekrardan popülerliğe ulaşan Fallout 4 için yeni nesil güncellemesi yayınlandı. Tamamen ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz.
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2015 yılında çıkan Fallout 4'e ilgi büyüdü.
Normalde geçen sene gelmesi bekleniyordu.
Arttırılmış çözünürlük, doku iyileştirmeleri ve çok daha fazlası.
Güncellemeyi nasıl indirebiliriz?
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