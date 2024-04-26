Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Fallout 4 Yeni Nesil Güncellemesi Nihayet Oynanabilir Oldu

Fallout 4 Yeni Nesil Güncellemesi Nihayet Oynanabilir Oldu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 18:01

Amazon imzalı diziyle birlikte tekrardan popülerliğe ulaşan Fallout 4 için yeni nesil güncellemesi yayınlandı. Tamamen ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2015 yılında çıkan Fallout 4'e ilgi büyüdü.

2015 yılında çıkan Fallout 4'e ilgi büyüdü.

Amazon imzalı Fallout dizisinin çıkmasıyla birlikte seriye olan ilgide de büyük bir artış söz konusu. Fallout 76 dışında serinin son oyunlarından birisi olan 2015 yılı çıkışlı Fallout 4 için yeni nesil güncelleme geldi.

Normalde geçen sene gelmesi bekleniyordu.

Normalde geçen sene gelmesi bekleniyordu.

Tamamen ücretsiz olarak indirilebilen Fallout 4 yeni nesil güncellemesinin aslında geçen sene gelmesi planlanıyordu. Ancak yaşanan bazı ertelemelerden sonra 2024 yılının ortalarında çıkacağı açıklanan bu ücretsiz güncelleme şimdi tamamen oynanabilir durumda.

Arttırılmış çözünürlük, doku iyileştirmeleri ve çok daha fazlası.

Arttırılmış çözünürlük, doku iyileştirmeleri ve çok daha fazlası.

Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için performans modu, kalite modu ve çözünürlük güncellemelerinin yanı sıra PC, Xbox One ve PlayStation 4 kullanıcıları için de çeşitli geliştirmeler yer alıyor. Özellikle PC tarafında ultra geniş ekran desteği en çok beklenen özellikler arasındaydı.

Güncellemeyi nasıl indirebiliriz?

Güncellemeyi nasıl indirebiliriz?

Öncelikle güncellemeyi indirebilmek için Fallout 4 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Daha sonra oyuna girdiğiniz platform üzerinde yer alan ücretsiz yeni nesil güncellemeyi indirip rahatlıkla oynayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın