Fallout 4 Yeni Nesil Güncellemesi Nihayet Oynanabilir Oldu

Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için performans modu, kalite modu ve çözünürlük güncellemelerinin yanı sıra PC, Xbox One ve PlayStation 4 kullanıcıları için de çeşitli geliştirmeler yer alıyor. Özellikle PC tarafında ultra geniş ekran desteği en çok beklenen özellikler arasındaydı.