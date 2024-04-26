2012 Yapımı Sevilen Aksiyon Oyunu Lollipop Chainsaw Geri Dönüyor!
2012 Yapımı Sevilen Aksiyon Oyunu Lollipop Chainsaw Geri Dönüyor!
2012 yılında piyasaya sürülen Hack and Slash türündeki aksiyon oyunu Lollipop Chainsaw, aradan geçen onca senenin sonunda sevindiren bir haber ile birlikte geri dönüyor.
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Normalde 2023 yılında geliştirilmeye başlandı.
Lollipop Chainsaw RePOP ismiyle yeniden uyarlanacak.
Yoshimi Yasuda'nın X hesabından gelen paylaşım;
Eski ekip yok!
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