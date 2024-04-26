2012 Yapımı Sevilen Aksiyon Oyunu Lollipop Chainsaw Geri Dönüyor!

Lollipop Chainsaw'ı yeniden düzenleyen bir oyun üzerinde çalıştığını açıklayan geliştiriciler, 2023 yılında yaptıkları bir açıklamada henüz geliştirme aşamasının devam ettiğini ve önümüzdeki dönemlerde ilk bilgileri paylaşacaklarını açıklamıştı. Ve işte o gün geldi çattı diyebiliriz.