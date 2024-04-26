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2012 Yapımı Sevilen Aksiyon Oyunu Lollipop Chainsaw Geri Dönüyor!

2012 Yapımı Sevilen Aksiyon Oyunu Lollipop Chainsaw Geri Dönüyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 23:58

2012 yılında piyasaya sürülen Hack and Slash türündeki aksiyon oyunu Lollipop Chainsaw, aradan geçen onca senenin sonunda sevindiren bir haber ile birlikte geri dönüyor.

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Normalde 2023 yılında geliştirilmeye başlandı.

Normalde 2023 yılında geliştirilmeye başlandı.

Lollipop Chainsaw'ı yeniden düzenleyen bir oyun üzerinde çalıştığını açıklayan geliştiriciler, 2023 yılında yaptıkları bir açıklamada henüz geliştirme aşamasının devam ettiğini ve önümüzdeki dönemlerde ilk bilgileri paylaşacaklarını açıklamıştı. Ve işte o gün geldi çattı diyebiliriz.

Lollipop Chainsaw RePOP ismiyle yeniden uyarlanacak.

Lollipop Chainsaw RePOP ismiyle yeniden uyarlanacak.

Efsane zombi avıcı Juliet'in hikayesine odaklanacak olan ve soyunun yeniden yapımı konumundaki Lollipop Chainsaw RePOP için ilk duyuru çok yakında gelecek. Resmi duyuru hazırlıkları başlamış durumda.

Yoshimi Yasuda'nın X hesabından gelen paylaşım;

Yoshimi Yasuda'nın X hesabından gelen paylaşım;
twitter.com

Oyunun geliştirme sürecinde yer alan Yoshimi Yasuda'nın resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Lollipop Chainsaw RePOP için duyuru hazırlıklarının yapıldığı yazıyor. Ayrıca 2024 yılı bitmeden çıkmasını bekliyoruz.

Eski ekip yok!

Eski ekip yok!

2012 yılındaki orijinal oyunda çalışan Goichi 'Suda51' Suda ve senarist James Gunn projede yer almıyor. Bu ikilinin olmaması oyun için büyük bir kayıp gibi görünse bile son kararı oynadığımız zaman verebileceğiniz gibi görünüyor.

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