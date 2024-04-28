Gerçek Hayattan Daha Gerçek Grafiklerden Kedi Sevilebilen Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Gerçek Hayattan Daha Gerçek Grafiklerden Kedi Sevilebilen Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları
Pazartesi sendromuna ilaç gibi gelecek yorumlarla karşınızdayız! Oyuncular bu hafta da sevdikleri oyunlarla ilgili komik yorumlarıyla olaya bambaşka bir boyut kazandırırken bir yandan da güldürmeyi başarıyorlar.
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1. 4499 saatin kaç gün ettiğini hesaplarken müthiş bir aydınlanma yaşadım.
2. Benim kararlılık ve aynı hataları tekrar yapma seviyesiyle benzermiş.
3. 3 bin küsür saat boyunca bunu bulmaya çalışarak PC başında cinnet geçiren bir oyuncu fikri beni çok eğlendirdi ya.
4. Gerçek hayatta grafikleri seçebilmek için gözlük DLC'si alanlar ne yapsın?
5. SUS VE ÇABUK PARAMI AL!
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6. ✋🏻Kedi sevme noktası. Kediyi sevmeden geçemezsin.✋🏻
7. Bu oyun gerçek hayattan daha detaylı olabilir.
8. Ben bu oyunun 176. saatinde salya sümük ağlamalı sinir krizi geçiriyordum.
9. Para yetmediği için ülke dışına çıkamadığımız gerçe hayat vs para yetmediği için ülkeye giremediğimiz oyun.
10. Uzaydayız dostum, herkesin kafası karışık. Haftaya görüşmek üzere!
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