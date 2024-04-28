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Gerçek Hayattan Daha Gerçek Grafiklerden Kedi Sevilebilen Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Gerçek Hayattan Daha Gerçek Grafiklerden Kedi Sevilebilen Oyuna Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 11:31

Pazartesi sendromuna ilaç gibi gelecek yorumlarla karşınızdayız! Oyuncular bu hafta da sevdikleri oyunlarla ilgili komik yorumlarıyla olaya bambaşka bir boyut kazandırırken bir yandan da güldürmeyi başarıyorlar.

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1. 4499 saatin kaç gün ettiğini hesaplarken müthiş bir aydınlanma yaşadım.

1. 4499 saatin kaç gün ettiğini hesaplarken müthiş bir aydınlanma yaşadım.

Oyun: Dota 2

2. Benim kararlılık ve aynı hataları tekrar yapma seviyesiyle benzermiş.

2. Benim kararlılık ve aynı hataları tekrar yapma seviyesiyle benzermiş.

Oyun: EA Sports FC 24

3. 3 bin küsür saat boyunca bunu bulmaya çalışarak PC başında cinnet geçiren bir oyuncu fikri beni çok eğlendirdi ya.

3. 3 bin küsür saat boyunca bunu bulmaya çalışarak PC başında cinnet geçiren bir oyuncu fikri beni çok eğlendirdi ya.

Oyun: PUBG: Battlegrounds

4. Gerçek hayatta grafikleri seçebilmek için gözlük DLC'si alanlar ne yapsın?

4. Gerçek hayatta grafikleri seçebilmek için gözlük DLC'si alanlar ne yapsın?

Oyun: Forza Horizon 5

5. SUS VE ÇABUK PARAMI AL!

5. SUS VE ÇABUK PARAMI AL!

Oyun: Bellwright

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6. ✋🏻Kedi sevme noktası. Kediyi sevmeden geçemezsin.✋🏻

6. ✋🏻Kedi sevme noktası. Kediyi sevmeden geçemezsin.✋🏻

Oyun: No Rest for the Wicked

7. Bu oyun gerçek hayattan daha detaylı olabilir.

7. Bu oyun gerçek hayattan daha detaylı olabilir.

Oyun: Black Desert Online

8. Ben bu oyunun 176. saatinde salya sümük ağlamalı sinir krizi geçiriyordum.

8. Ben bu oyunun 176. saatinde salya sümük ağlamalı sinir krizi geçiriyordum.

Oyun: Elden Ring

9. Para yetmediği için ülke dışına çıkamadığımız gerçe hayat vs para yetmediği için ülkeye giremediğimiz oyun.

9. Para yetmediği için ülke dışına çıkamadığımız gerçe hayat vs para yetmediği için ülkeye giremediğimiz oyun.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

10. Uzaydayız dostum, herkesin kafası karışık. Haftaya görüşmek üzere!

10. Uzaydayız dostum, herkesin kafası karışık. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: The Planet Crafter

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