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2024 Mayıs Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 8 Oyun

2024 Mayıs Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 8 Oyun

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 12:01

Mayıs, tempolu ilerleyen diğer aylara oranla biraz daha sakin geçecek gibi görünüyor. Bu ay oldukça güzel ve eğlenceli oyunlar bizleri bekliyor. Yaz aylarına doğru gelirken ve kendimizi daha heyecan verici oyunlara hazırlarken Mayıs ayını bir nevi alıştırma ayı olarak kullanabiliriz. 

Bakalım bu ay bizleri hangi yapımlar bekliyor?

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1. MotoGP 24 - 2 Mayıs

1. MotoGP 24 - 2 Mayıs

Bu ayı heyecan verici bir yarış oyunuyla açıyoruz. Serinin en güncel oyunu konumundaki MotoGP 24, 2 Mayıs tarihinde oynanabilir olacak. 2024 sezonunun heyecanını deneyimleyebileceğiniz bu oyunla birlikte aya hızlı bir giriş yapmış oluyoruz.

2. FOUNDRY - 2 Mayıs

2. FOUNDRY - 2 Mayıs

2 Mayıs tarihinde MotoGP 24 ile birlikte Paradox Interactive imzalı FOUNDRY'de görücüye çıkacak. Voxel tabanlı bir haritaya sahip olan bu oyun içerisinde kaynak toplayacak ve bu kaynaklarla otomatik fabrikalar inşa edebileceksiniz.

3. King Arthur: Legion IX - 9 Mayıs

3. King Arthur: Legion IX - 9 Mayıs

Sıra tabanlı taktiksel oyun anlayışı ile karşımıza çıkan King Arthur: Legion IX, 9 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek. Roma döneminde geçen ancak biraz fantastik bir içerik barındıran bu yapıma mutlaka göz atmalısınız.

4. The Rogue Prince of Persia - 14 Mayıs

4. The Rogue Prince of Persia - 14 Mayıs

Evil Empire ve Ubisoft işbirliğinde çıkacak olan The Rogue Prince of Persia, seriye farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. Rogue-lite mekaniklerinin yanı sıra zorlu platformlar ve bulmacalar ile birlikte seriye yaraşır bir oyun olma yolunda ilerleyecek gibi görünüyor.

5. Ghost of Tsushima Director's Cut - 16 Mayıs

5. Ghost of Tsushima Director's Cut - 16 Mayıs

PlayStation özel oyunu olarak çıkan Ghost of Tsushima, PC oyuncuları ile buluşmaya hazırlanıyor. Director's Cut ismiyle gelecek olan bu sürüm içerisinde NIVIDA DLLS ve AMD FSR gibi özellikler kullanıma sunulacak. Bu ayın en büyük oyunlarından birisi olarak gösterebiliriz.

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6. Senua’s Saga: Hellblade II - 21 Mayıs

6. Senua’s Saga: Hellblade II - 21 Mayıs

Uzun zamandır beklenen Senua’s Saga: Hellblade II nihayet bu ay çıkacak. 21 Mayıs tarihinde kendinizi psikolojik bir aksiyonun içerisine atmak isteyebilirsiniz. Sinematik anlatımın yoğun olduğu ve ilk oyundaki hikayenin devamı niteliğindeki bu yapım, ayın en büyük oyunlarından birisi.

7. Star Trek: Resurgence - 23 Mayıs

7. Star Trek: Resurgence - 23 Mayıs

Eski Telltale üyelerinden oluşan bir ekibin geliştirdiği Star Trek: Resurgence, içerisinde önemli seçimlerin yer aldığı ve seçtiğiniz bu diyaloglar sayesinde hikayenin değiştiği bir senaryoya sahip olacak.

8. F1 24 - 31 Mayıs

8. F1 24 - 31 Mayıs

Yarış oyunu ile açtık, yarış oyunu ile kapatacağız. F1 severlerin sabırsızlıkla beklediği serinin yeni oyunu 31 Mayıs tarihinde görücüye çıkacak. Daha dinamik bir oynanış ve yenilenmiş mekaniklerle birlikte oyunculara eğlenceli dakikalar sunmayı hedefliyor.

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