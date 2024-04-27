2024 Mayıs Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 8 Oyun
2024 Mayıs Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 8 Oyun
Mayıs, tempolu ilerleyen diğer aylara oranla biraz daha sakin geçecek gibi görünüyor. Bu ay oldukça güzel ve eğlenceli oyunlar bizleri bekliyor. Yaz aylarına doğru gelirken ve kendimizi daha heyecan verici oyunlara hazırlarken Mayıs ayını bir nevi alıştırma ayı olarak kullanabiliriz.
Bakalım bu ay bizleri hangi yapımlar bekliyor?
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1. MotoGP 24 - 2 Mayıs
2. FOUNDRY - 2 Mayıs
3. King Arthur: Legion IX - 9 Mayıs
4. The Rogue Prince of Persia - 14 Mayıs
5. Ghost of Tsushima Director's Cut - 16 Mayıs
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6. Senua’s Saga: Hellblade II - 21 Mayıs
7. Star Trek: Resurgence - 23 Mayıs
8. F1 24 - 31 Mayıs
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