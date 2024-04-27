2024 Mayıs Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 8 Oyun

Mayıs, tempolu ilerleyen diğer aylara oranla biraz daha sakin geçecek gibi görünüyor. Bu ay oldukça güzel ve eğlenceli oyunlar bizleri bekliyor. Yaz aylarına doğru gelirken ve kendimizi daha heyecan verici oyunlara hazırlarken Mayıs ayını bir nevi alıştırma ayı olarak kullanabiliriz.

Bakalım bu ay bizleri hangi yapımlar bekliyor?