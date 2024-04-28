Yeni Oyun Maratonu İçin Odasını Adeta Japonya'ya Çeviren Twitch Yayıncısı Kai Cenat Alkış Topladı
Yeni Oyun Maratonu İçin Odasını Adeta Japonya'ya Çeviren Twitch Yayıncısı Kai Cenat Alkış Topladı
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Twitch'in en çok izlenen isimlerinden Kai Cenat'ı henüz tanımıyorsanız kendisinin platformda neredeyse 10 milyona yakın takipçisi var.
Cenat kimi oyun yayınlarını ise hayli ciddiye alıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Red Dead Redemption 2 yayını için odasını vahşi batıya çevirmişti!
Kai Cenat bu kez ise 48 saatten fazla sürecek Ghost of Tsushima maratonu için odasını yeniden dekore etti.
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