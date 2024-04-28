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Yeni Oyun Maratonu İçin Odasını Adeta Japonya'ya Çeviren Twitch Yayıncısı Kai Cenat Alkış Topladı

Yeni Oyun Maratonu İçin Odasını Adeta Japonya'ya Çeviren Twitch Yayıncısı Kai Cenat Alkış Topladı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 16:29

Twitch'in en büyük isimlerinden olan yayıncı Kai Cenat yeni oyun maratonu için odasını baştan başa dekore ederek hem kendisine hem de izleyicilerine Ghost of Tsushima'yı adeta yaşattı.

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Twitch'in en çok izlenen isimlerinden Kai Cenat'ı henüz tanımıyorsanız kendisinin platformda neredeyse 10 milyona yakın takipçisi var.

Twitch'in en çok izlenen isimlerinden Kai Cenat'ı henüz tanımıyorsanız kendisinin platformda neredeyse 10 milyona yakın takipçisi var.

22 yaşındaki genç yayıncı kısa sürede Twitch'te müthiş bir başarı yakaladı ve kendine sadık bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Bu başarısını ise hem oyun hem de IRL yayınlarındaki yaratıcılığına ve hoş sohbetine de borçlu.

Cenat kimi oyun yayınlarını ise hayli ciddiye alıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Red Dead Redemption 2 yayını için odasını vahşi batıya çevirmişti!

Cenat kimi oyun yayınlarını ise hayli ciddiye alıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Red Dead Redemption 2 yayını için odasını vahşi batıya çevirmişti!

Kimi yayınlarında özel kostümler giymenin yanında odasını da oyunun temasına uygun olacak şekilde yeniden düzenleyen Cenat'ın bu yayınları milyonlarca kişi tarafından canlı izleniyor.

Kai Cenat bu kez ise 48 saatten fazla sürecek Ghost of Tsushima maratonu için odasını yeniden dekore etti.

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