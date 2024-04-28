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Canlı Yayında Kendisini Aldatan Kız Arkadaşını Yakalayan Twitch Yayıncısı Şok Oldu

Canlı Yayında Kendisini Aldatan Kız Arkadaşını Yakalayan Twitch Yayıncısı Şok Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 13:44

Kendisi gibi bir yayıncı olan kız arkadaşıyla restorana gittiği sırada canlı yayın açan ve yayında kız arkadaşının kendisini aldattığını yakalayan Twitch yayıncısının tepkisi kısa sürede viral oldu.

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Twitch'te GTA RP yayınları yapan Gara, kendisi gibi bir yayıncı olan kız arkadaşıyla restorana gidip "kayıt" tuşuna bakarken olacaklardan habersizdi.

Twitch'te GTA RP yayınları yapan Gara, kendisi gibi bir yayıncı olan kız arkadaşıyla restorana gidip "kayıt" tuşuna bakarken olacaklardan habersizdi.

Gara menüye baktıktan sonra kendine uygun bir şey bulamayınca kız arkadaşı Indiya ona yakınlardaki başka yerlere bakabilmesi için telefonunu uzattı. Olanlarsa o anda oldu.

Kız arkadaşının telefonunu aldıktan sonra bildirim penceresini kaydıran yayıncı bu şekilde kız arkadaşı tarafından aldatıldığını öğrendi.

Kız arkadaşının telefonunu aldıktan sonra bildirim penceresini kaydıran yayıncı bu şekilde kız arkadaşı tarafından aldatıldığını öğrendi.

Belirgin bir şok ifadesiyle kameraya bakan yayıncının tepkilerinin ardından Indiya da yakalandığını anlayarak ona defalarca kez 'ne yaptığını sanıyorsun' diye sordu.

Yayıncının kız arkadaşını canlı yayında aldatırken yakaladığı o anlar ise şöyle. 👇

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