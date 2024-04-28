Canlı Yayında Kendisini Aldatan Kız Arkadaşını Yakalayan Twitch Yayıncısı Şok Oldu
Canlı Yayında Kendisini Aldatan Kız Arkadaşını Yakalayan Twitch Yayıncısı Şok Oldu
Kendisi gibi bir yayıncı olan kız arkadaşıyla restorana gittiği sırada canlı yayın açan ve yayında kız arkadaşının kendisini aldattığını yakalayan Twitch yayıncısının tepkisi kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Twitch'te GTA RP yayınları yapan Gara, kendisi gibi bir yayıncı olan kız arkadaşıyla restorana gidip "kayıt" tuşuna bakarken olacaklardan habersizdi.
Kız arkadaşının telefonunu aldıktan sonra bildirim penceresini kaydıran yayıncı bu şekilde kız arkadaşı tarafından aldatıldığını öğrendi.
Yayıncının kız arkadaşını canlı yayında aldatırken yakaladığı o anlar ise şöyle. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın