Yayıncılar Canlı Yayında Makas Atarken Kaza Yapıp Olay Yerinden Kaçtılar!
Yayıncılar Canlı Yayında Makas Atarken Kaza Yapıp Olay Yerinden Kaçtılar!
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Sizi Kick'in en popüler yayıncılarından N3on ile tanıştıralım.
N3on'un NewYork'ta ünlü sokak yarışçısı Squeeze Benz ile gerçekleştirdiği yayın ise çığırından çıkınca olanlar oldu.
İkili canlı yayında tehlikeli biçimde araç kullanırken seyir halindeki bir başka araca çarpıp olay yerinden kaçtı!
İkilinin bu hareketi büyük tepki çekerken Kick'ten de yaptırım gecikmedi.
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