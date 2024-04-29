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Yayıncılar Canlı Yayında Makas Atarken Kaza Yapıp Olay Yerinden Kaçtılar!

Yayıncılar Canlı Yayında Makas Atarken Kaza Yapıp Olay Yerinden Kaçtılar!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.04.2024 - 19:04

Twitch'in tahtını sallayan Kick'te yayın yapan iki yayıncı tehlikeli biçimde araba kullanıp makas atarken kazaya neden oldular. İkili kazanın ardından ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçınca büyük tepki topladılar.

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Sizi Kick'in en popüler yayıncılarından N3on ile tanıştıralım.

Sizi Kick'in en popüler yayıncılarından N3on ile tanıştıralım.

Kick'in en çok izlenen yayıncılarından olan N3on henüz 19 yaşında. Son eylemi ise ona büyük bir takipçi kitlesine sahip Kick kanalına mal olmakla kalmadı, büyük tepki de çekti.

N3on'un NewYork'ta ünlü sokak yarışçısı Squeeze Benz ile gerçekleştirdiği yayın ise çığırından çıkınca olanlar oldu.

N3on'un NewYork'ta ünlü sokak yarışçısı Squeeze Benz ile gerçekleştirdiği yayın ise çığırından çıkınca olanlar oldu.

New York'ta yasa dışı yarışlara katılanve çektiği videoları TikTok'a yükleyen Squeeze Benz N3on ile yayına başlamadan önce genç yayıncıya yasa dışı bir şeyler olmayacağı konusunda güvence vermişti.

İkili canlı yayında tehlikeli biçimde araç kullanırken seyir halindeki bir başka araca çarpıp olay yerinden kaçtı!

İkilinin bu hareketi büyük tepki çekerken Kick'ten de yaptırım gecikmedi.

İkilinin bu hareketi büyük tepki çekerken Kick'ten de yaptırım gecikmedi.

Olaylı yayının ardından harekete geçen Kick ünlü yayıncıyı platformdan banladı. Yayıncıdan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.

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