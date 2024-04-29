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Oyuncular Kendilerine Tarihi Sevdiren, Her Biri Fahri Ders Kitabı Sayılabilecek Oyunları Paylaştılar

Oyuncular Kendilerine Tarihi Sevdiren, Her Biri Fahri Ders Kitabı Sayılabilecek Oyunları Paylaştılar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 22:24

Hepimizin gönlünde tarihe merak duymamızı sağlayan, meraklılarımızı ise adeta alıp götüren bir oyun veya oyun serisi vardır. Kullanıcılar da kendilerine yöneltilen bir soru üzerine neredeyse fahri ders kitabı sayabileceğimiz o oyunları paylaşarak hepimizi zaman tüneline soktular.

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Kimi oyunlar var ki incelikle yaratılan dünyaları ile bizleri adeta geçmişe, geçtikleri dönemlere ışınlıyorlar.

Kimi oyunlar var ki incelikle yaratılan dünyaları ile bizleri adeta geçmişe, geçtikleri dönemlere ışınlıyorlar.

Elbette temelde böyle bir amaç taşımasalar da tarihi konu edinen kimi oyunlar ve seriler pek çok kişi için bu alana dalmanın da belki de ilk noktası oluveriyorlar.

Bizleri tarihin eski zamanlarına götüren oyunları kronolojik olarak burada sıralamıştık. 👇

Oyuncular ise kendilerine yöneltilen bir soru üzerine tarihi sevmelerini ve ilgi duymalarını sağlayan oyunları paylaşarak hepimizi hem tarih, hem de oyun tarihinde bir yolculuğa çıkarttılar.

Oyuncular ise kendilerine yöneltilen bir soru üzerine tarihi sevmelerini ve ilgi duymalarını sağlayan oyunları paylaşarak hepimizi hem tarih, hem de oyun tarihinde bir yolculuğa çıkarttılar.
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Ortaya ise geçmişten çıkıp gelen harika oyunlar döküldü!

Ortaya ise geçmişten çıkıp gelen harika oyunlar döküldü!
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Piramitleri uzaylıların yapmadığına hepimizi ikna eden o oyun mesela. 😅
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Ve elbette tarih aşkıyla birlikte strateji oyunlarına da tutkumuzu perçinleyen o oyunlar...

Ve elbette tarih aşkıyla birlikte strateji oyunlarına da tutkumuzu perçinleyen o oyunlar...
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Beyler hakikaten ara ara Roma İmparatorluğu'nu düşünüyor musunuz peki?

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Bu gönderiyle birlikte böyle bir oyunun varlığını hatırladım ve acilen oynamam gerek!
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