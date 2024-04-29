Oyuncular Kendilerine Tarihi Sevdiren, Her Biri Fahri Ders Kitabı Sayılabilecek Oyunları Paylaştılar
Oyuncular Kendilerine Tarihi Sevdiren, Her Biri Fahri Ders Kitabı Sayılabilecek Oyunları Paylaştılar
Hepimizin gönlünde tarihe merak duymamızı sağlayan, meraklılarımızı ise adeta alıp götüren bir oyun veya oyun serisi vardır. Kullanıcılar da kendilerine yöneltilen bir soru üzerine neredeyse fahri ders kitabı sayabileceğimiz o oyunları paylaşarak hepimizi zaman tüneline soktular.
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Kimi oyunlar var ki incelikle yaratılan dünyaları ile bizleri adeta geçmişe, geçtikleri dönemlere ışınlıyorlar.
Oyuncular ise kendilerine yöneltilen bir soru üzerine tarihi sevmelerini ve ilgi duymalarını sağlayan oyunları paylaşarak hepimizi hem tarih, hem de oyun tarihinde bir yolculuğa çıkarttılar.
Ortaya ise geçmişten çıkıp gelen harika oyunlar döküldü!
Piramitleri uzaylıların yapmadığına hepimizi ikna eden o oyun mesela. 😅
Ve elbette tarih aşkıyla birlikte strateji oyunlarına da tutkumuzu perçinleyen o oyunlar...
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Beyler hakikaten ara ara Roma İmparatorluğu'nu düşünüyor musunuz peki?
Seni unutursak kalbimiz kurusun! Hepimiz seniz!
Görselin sesi var.
Bu seri başlı başına minik bir tarih ansiklopedisi sayılabilir aslında.
Bu gönderiyle birlikte böyle bir oyunun varlığını hatırladım ve acilen oynamam gerek!
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Bir de size soralım!
Sizin tarih aşkınızın fitilini ateşleyen oyun neydi?
Buyurun yorumlara!
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