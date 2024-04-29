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Çıkar Çıkmaz Zirveye Oturan Manor Lords Steam Listesini Altüst Etti: Satış Adedi Dudak Uçuklattı

Çıkar Çıkmaz Zirveye Oturan Manor Lords Steam Listesini Altüst Etti: Satış Adedi Dudak Uçuklattı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.04.2024 - 20:14

Steam'in en çok istek listesine eklenen oyunu olmayı başaran Manor Lords çıkışıyla birlikte de rekora doymadı. Manor Lords'un ilk günden ulaştığı satış rakamı ise dudak uçuklattı.

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Milyonlarca oyuncunun beklediği orta çağ şehir kurma simülasyonu Manor Lords geçtiğimiz günlerde nihayet çıktı.

Daha çıkmadan dahi adından bolca söz ettiren Manor Lords'un ilk gününde kaç adet sattığı da açıklandı.

Daha çıkmadan dahi adından bolca söz ettiren Manor Lords'un ilk gününde kaç adet sattığı da açıklandı.
twitter.com

Oyunun geliştiricisi Hooded Horse tarafından Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Manor Lords daha ilk 24 saatinde 1 milyondan fazla satmayı başardı. Bunun yanında oyun 170 bin anlık oyuncu sayısına da erişerek türünde bunu başaran ilk oyun oldu.

Manor Lords çıkar çıkmaz Steam'in çok satanlar listesini de altüst etti.

Manor Lords çıkar çıkmaz Steam'in çok satanlar listesini de altüst etti.

26 Nisan'da çıkan oyun Steam'in global listesinin neredeyse daimi hakimi olan Counter-Strike 2'yi tahtından etti. CS2 her ne kadar tahtını geri almış olsa da 2024'ün sürprizlerinden olan Manor Lords hem global hem de ülkemizdeki listede hala ikinciliğini korumayı başarıyor.

Milyonların takibinde olan Manor Lords ayrıca şu anda çıkışına özel indirimli olarak satılıyor.

Milyonların takibinde olan Manor Lords ayrıca şu anda çıkışına özel indirimli olarak satılıyor.

Oyunculardan 'çok olumlu' yorumlar kapmayı başaran ve nispeten sıkıntısız diyebileceğimiz bir çıkış yapan Manor Lords şu anda Steam'de çıkışına özel yüzde 25 indirimle 14,99 dolara satılıyor. Kısacası yılın hitlerinden birini kaçırmamak isterseniz elinizi çabuk tutmanızda fayda var. İndirimin bitiş tarihi 10 Mayıs.

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