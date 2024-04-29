Çıkar Çıkmaz Zirveye Oturan Manor Lords Steam Listesini Altüst Etti: Satış Adedi Dudak Uçuklattı

26 Nisan'da çıkan oyun Steam'in global listesinin neredeyse daimi hakimi olan Counter-Strike 2'yi tahtından etti. CS2 her ne kadar tahtını geri almış olsa da 2024'ün sürprizlerinden olan Manor Lords hem global hem de ülkemizdeki listede hala ikinciliğini korumayı başarıyor.