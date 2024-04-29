Çıkar Çıkmaz Zirveye Oturan Manor Lords Steam Listesini Altüst Etti: Satış Adedi Dudak Uçuklattı
Çıkar Çıkmaz Zirveye Oturan Manor Lords Steam Listesini Altüst Etti: Satış Adedi Dudak Uçuklattı
Steam'in en çok istek listesine eklenen oyunu olmayı başaran Manor Lords çıkışıyla birlikte de rekora doymadı. Manor Lords'un ilk günden ulaştığı satış rakamı ise dudak uçuklattı.
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Milyonlarca oyuncunun beklediği orta çağ şehir kurma simülasyonu Manor Lords geçtiğimiz günlerde nihayet çıktı.
Daha çıkmadan dahi adından bolca söz ettiren Manor Lords'un ilk gününde kaç adet sattığı da açıklandı.
Manor Lords çıkar çıkmaz Steam'in çok satanlar listesini de altüst etti.
Milyonların takibinde olan Manor Lords ayrıca şu anda çıkışına özel indirimli olarak satılıyor.
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