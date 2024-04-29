Şampiyon Fenerbahçe! eSüper Kupa'nın İlk Galibi Sarı Lacivertliler Oldu

TFF olarak futbola olan ilgiyi arttıracak her projeye önem verdiklerini aktaran Altıntop eFutbolun da gençler arasında ne kadar popüler olduğunun farkında olduklarını dile getirerek ülkemizdeki gençler ve eFutbol arasında bir köprü kurulmasına aracılık ettikleri için mutlu olduğunu dile getirdi. Altıntop ayrıca ülkemizi Avrupa'da temsil edecek şampiyon takımı kutlamayı da ihmal etmedi.