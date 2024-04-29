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Şampiyon Fenerbahçe! eSüper Kupa'nın İlk Galibi Sarı Lacivertliler Oldu

Şampiyon Fenerbahçe! eSüper Kupa'nın İlk Galibi Sarı Lacivertliler Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.04.2024 - 18:37

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Telekom işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen eSüper Kupa'da zafere ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler ayrıca kupanın ilk galibi olarak da tarihe adlarını yazdırdılar.

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Türk Telekom eSüper Kupa müthiş bir finalle sahibini buldu.

Türk Telekom eSüper Kupa müthiş bir finalle sahibini buldu.

Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu ortaklığıyla bu yıl ilk kez düzenlenen eSüper Kupa'da Fenerbahçe finalde ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başararak kupaya uzanan taraf oldu.

Şampiyon Fenerbahçe ülkemizi eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda temsil edecek.

Şampiyon Fenerbahçe ülkemizi eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda temsil edecek.

Rakibi karşısında galip gelerek ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanan Fenerbahçe Reset Bracket mücadelesinin ilk maçında 1-0'lık skorla geriye düşse de 5-2 ile dönmeyi başardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF olarak futbola olan ilgiyi arttıracak her projeye önem verdiklerini aktaran Altıntop eFutbolun da gençler arasında ne kadar popüler olduğunun farkında olduklarını dile getirerek ülkemizdeki gençler ve eFutbol arasında bir köprü kurulmasına aracılık ettikleri için mutlu olduğunu dile getirdi. Altıntop ayrıca ülkemizi Avrupa'da temsil edecek şampiyon takımı kutlamayı da ihmal etmedi.

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