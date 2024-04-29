Şampiyon Fenerbahçe! eSüper Kupa'nın İlk Galibi Sarı Lacivertliler Oldu
Şampiyon Fenerbahçe! eSüper Kupa'nın İlk Galibi Sarı Lacivertliler Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Telekom işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen eSüper Kupa'da zafere ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler ayrıca kupanın ilk galibi olarak da tarihe adlarını yazdırdılar.
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Türk Telekom eSüper Kupa müthiş bir finalle sahibini buldu.
Şampiyon Fenerbahçe ülkemizi eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda temsil edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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