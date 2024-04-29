Uzun Zamandır Beklenen Counter-Strike 2 Özelliği Nihayet Oyuna Eklendi

Global Offensive içerisinde silahı sol elde tutan birçok oyuncu, Counter-Strike 2 içerisinde bu özelliği kullanamadığı için şikayetçiydi. Yeni gelen güncelleme ile birlikte artık komut istemcisine gerek kalmadan sadece bir tuşla silahı istediğimiz elimize geçirebiliyoruz.