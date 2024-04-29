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Uzun Zamandır Beklenen Counter-Strike 2 Özelliği Nihayet Oyuna Eklendi

Uzun Zamandır Beklenen Counter-Strike 2 Özelliği Nihayet Oyuna Eklendi

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 19:41

Oyuncuların uzun zamandır beklediği bir Counter-Strike 2 özelliği nihayet oyuna dahil oldu. Artık isterseniz silahı sol elinize alarak oynayabiliyorsunuz.

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2012 yılından beri bizlerle.

2012 yılından beri bizlerle.

Counter-Strike: Global Offensive olarak çıkan ve geçtiğimiz sene Counter-Strike 2 olarak güncellenen rekabetçi FPS oyununda hala eksik bazı özellikler bulunuyor. Bunlardan birisi ise silahı sol elde kullanmaktı.

Çoğu oyuncu bu özelliği uzun zamandır bekliyordu.

Çoğu oyuncu bu özelliği uzun zamandır bekliyordu.

Global Offensive içerisinde silahı sol elde tutan birçok oyuncu, Counter-Strike 2 içerisinde bu özelliği kullanamadığı için şikayetçiydi. Yeni gelen güncelleme ile birlikte artık komut istemcisine gerek kalmadan sadece bir tuşla silahı istediğimiz elimize geçirebiliyoruz.

Dust 2 ise havuza geri döndü!

Dust 2 ise havuza geri döndü!

Oyuna gelen güncelleme içerisindeki açıklamalara bakacak olursak, rekabetçi haritaları içerisinde yer almayan Dust 2'de tekrar havuza eklendi. Böylelikle rekabetçi maçlarda artık köyümüz gibi duran Dust 2'de oynayabileceğiz.

Güncelleme detaylarının tümünü bu linkten bulabilirsiniz.

Güncelleme detaylarının tümünü bu linkten bulabilirsiniz.

Counter-Strike 2'ye gelen güncelleme ile ilgili tüm detayları buradaki link üzerinden okuma şansınız bulunuyor.

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