Uzun Zamandır Beklenen Counter-Strike 2 Özelliği Nihayet Oyuna Eklendi
Uzun Zamandır Beklenen Counter-Strike 2 Özelliği Nihayet Oyuna Eklendi
Oyuncuların uzun zamandır beklediği bir Counter-Strike 2 özelliği nihayet oyuna dahil oldu. Artık isterseniz silahı sol elinize alarak oynayabiliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2012 yılından beri bizlerle.
Çoğu oyuncu bu özelliği uzun zamandır bekliyordu.
Dust 2 ise havuza geri döndü!
Güncelleme detaylarının tümünü bu linkten bulabilirsiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın