Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Adaylıkları Kaos Yaratan Kristal Geyik Ödülleri'nde Yılın Yayıncısı Sude Belkıs Oldu

Adaylıkları Kaos Yaratan Kristal Geyik Ödülleri'nde Yılın Yayıncısı Sude Belkıs Oldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 21:07

Henüz adaylık aşamasında dahi yayıncılar arasında krize sebep olan Kristal Geyik Ödülleri'nin tartışmalı 'Yılın En İyi Yayıncısı' kategorisinde ödül Sude Belkıs'ın oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Yayıncısı" kategorisinin adaylıkları yalnızca izleyiciler değil, yayıncılar arasında da krize sebep olmuştu.

Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Yayıncısı" kategorisinin adaylıkları yalnızca izleyiciler değil, yayıncılar arasında da krize sebep olmuştu.

Tıpkı Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde olduğu gibi Sude Belkıs'ın adaylığının çokça eleştirildiği ödül töreninde ilgili kategoride aday gösterilen diğer yayıncılardan olan Unlost ve Mithrain kendilerinin ödülü hak etmediğini açıkça söylemişlerdi.

Boğaziçi Bilişim Ödülleri üzerinden Belkıs'ı en sert eleştiren isimlerden biri olan Jahrein de konuya yorumları ile dahil olmuştu.

Boğaziçi Bilişim Ödülleri üzerinden Belkıs'ı en sert eleştiren isimlerden biri olan Jahrein de konuya yorumları ile dahil olmuştu.

Detaylar için 👇

Yayıncılar arasında yeni bir kriz çıkartan Kristal Geyik Ödülleri'nin "En İyi Yayıncı" kategorisinde ödüle uzanan isim Sude Belkıs oldu.

Yayıncılar arasında yeni bir kriz çıkartan Kristal Geyik Ödülleri'nin "En İyi Yayıncı" kategorisinde ödüle uzanan isim Sude Belkıs oldu.
twitter.com

Farklı platformlarda içerikler üreten Sude Belkıs Twitch'te ise 'BelkısTV' adlı kanalında canlı yayınlarını sürdürüyor.

Belkıs'ın yılın yayıncısı seçilmesine ise izleyicilerden farklı tepkiler geldi.

Belkıs'ın yılın yayıncısı seçilmesine ise izleyicilerden farklı tepkiler geldi.

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın