Adaylıkları Kaos Yaratan Kristal Geyik Ödülleri'nde Yılın Yayıncısı Sude Belkıs Oldu
Adaylıkları Kaos Yaratan Kristal Geyik Ödülleri'nde Yılın Yayıncısı Sude Belkıs Oldu
Henüz adaylık aşamasında dahi yayıncılar arasında krize sebep olan Kristal Geyik Ödülleri'nin tartışmalı 'Yılın En İyi Yayıncısı' kategorisinde ödül Sude Belkıs'ın oldu.
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Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Yayıncısı" kategorisinin adaylıkları yalnızca izleyiciler değil, yayıncılar arasında da krize sebep olmuştu.
Boğaziçi Bilişim Ödülleri üzerinden Belkıs'ı en sert eleştiren isimlerden biri olan Jahrein de konuya yorumları ile dahil olmuştu.
Yayıncılar arasında yeni bir kriz çıkartan Kristal Geyik Ödülleri'nin "En İyi Yayıncı" kategorisinde ödüle uzanan isim Sude Belkıs oldu.
Belkıs'ın yılın yayıncısı seçilmesine ise izleyicilerden farklı tepkiler geldi.
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