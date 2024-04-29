Adaylıkları Kaos Yaratan Kristal Geyik Ödülleri'nde Yılın Yayıncısı Sude Belkıs Oldu

Tıpkı Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde olduğu gibi Sude Belkıs'ın adaylığının çokça eleştirildiği ödül töreninde ilgili kategoride aday gösterilen diğer yayıncılardan olan Unlost ve Mithrain kendilerinin ödülü hak etmediğini açıkça söylemişlerdi.